बेटे ने कहा- IAS बन गया, मजदूर मां-पिता को मालूम ही नहीं ये क्या होता है, जब बताया 'अफसर' तो रो पड़े

विमल कुमार जैसे युवा ग्रामीण भारत के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, जो दिखाते हैं कि पृष्ठभूमि कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, मेहनत से सफलता जरूर मिलती है. ये कहानी साबित करती है दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सेल्फ-स्टडी से कोई भी सपना साकार हो सकता है.

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट 6 मार्च 2026 को घोषित किया गया, जिसमें कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं के लिए चुना गया. इस परीक्षा में सफलता पाने वालों में कई प्रेरणादायक कहानियां हैं, उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के चांदेमऊ गांव के विमल कुमार की कहानी है. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 107 हासिल कर अपने साधारण परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

विमल कुमार का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ. उनके पिता रामदेव मजदूरी और खेती करते हैं, मां सियावती देवी गृहिणी हैं. दोनों माता-पिता अशिक्षित हैं. परिवार के पास महज एक बीघा जमीन है और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर रही है. विमल के दो भाई पुष्पेंद्र कुमार और अजीत (गोलू) हैं, दो बहनें मीरा और आरती की शादी हो चुकी है. ऐसे हालात में विमल की यह सफलता वाकई एक मिसाल है.

विमल ने प्राइमरी शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की. उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित होकर हाईस्कूल तक पढ़ाई की. दक्षिणा फाउंडेशन से छात्रवृत्ति मिलने पर उन्होंने केरल में नवोदय से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. हायर एजुकेशन के लिए वे आईआईटी दिल्ली पहुंचे, जहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया. ग्रेजुएशन के बाद 2021 से विमल ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की. उन्होंने मुख्य रूप से सेल्फ-स्टडी पर भरोसा किया और लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में रहकर तैयारी की. शुरुआती प्रयासों में चुनौतियां आईं.

पहले प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया.

चौथे प्रयास में वे इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन मात्र 12 अंकों से चूक गए.

हार नहीं मानी और पांचवें प्रयास में सफलता मिली.

विमल ने बताया कि गांव में बिजली की समस्या से पढ़ाई प्रभावित होती थी, इसलिए वे लखनऊ आकर फोकस्ड तैयारी कर सके. उन्होंने रोजाना 8-10 घंटे सेल्फ-स्टडी की और गांव की जमीनी हकीकतों को समझने से उनकी तैयारी मजबूत हुई. उनका वैकल्पिक विषय गणित था.

परिणाम आने पर परिवार में खुशी का माहौल छा गया. परिवार में पहली बार किसी ने इतनी ऊंची पढ़ाई पूरी की है. बधाइयों का तांता लगा है. जब विमल ने अपनी मां सियावती को बताया, शुरू में उन्हें आईएएस का मतलब समझ नहीं आया. विमल ने कहा, “मां! मैं आईएएस बन गया,” फिर जब उन्हें समझ नहीं आया तो बेटे ने समझाया “मैं अफसर बन गया”. सुनकर मां के चेहरे पर चमक आई और वे भावुक होकर बेटे से गले लग गईं. मां बेटे गले लगकर खुशी से रो पड़े.

