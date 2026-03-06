  • Hindi
  • Career Hindi
  • Upsc Cse Result Out Here Is Direct Link To Check Civil Services Final Exam Results

UPSC CSE 2025 Result: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, जानिये इस बार कौन बना टॉपर

UPSC CSE Result Result: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं.

Published date india.com Updated: March 6, 2026 3:01 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
UPSC CSE 2025 Result: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, जानिये इस बार कौन बना टॉपर

UPSC CSE Result Result OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज एग्जाम (CSE) का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षार्थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में इस बार अनुज अग्निहोत्री (Who Is Anuj Agnihotri) ने टॉप किया है.

फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद अब कैटेगरी के हिसाब से कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे. कट-ऑफ मार्क्स प्रीलिम्स, मेन्स और फाइनल सिलेक्शन सहित अलग-अलग स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी कम से कम मार्क्स दिखाते हैं.

UPSC CSE रिजल्ट 2026: कैसे चेक करें

परीक्षार्थी फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.

  • सबसे पहले UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर मौजूद UPSC CSE Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • एक नया पेज खुलेगा, जहां कैंडिडेट्स को लॉगिन डिटेल्स डालनी होंगी.
  • सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा.
  • रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करें.
  • आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी रख लें.

UPSC सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम का रिजल्ट नवंबर 2025 में अनाउंस किया गया था. मेन एग्जाम 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक हुआ था. जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास किया, उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और दूसरी सेंट्रल सर्विसेज (ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’) में सिलेक्शन के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के लिए बुलाया गया. मेन एग्जाम के मार्क्स 6 फरवरी, 2026 को जारी किए गए थे.

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.