UPSC EPFO Final Result Declare: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के लिए फाइनल राउंड इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार वैकेंसी के लिए इंटरव्यू राउंड में शामिल हुए थे वे यूपीएससी की अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यूपीएससी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नाम और रोल नंबर जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. यूपीएससी द्वारा इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी. उम्मीदवारों को इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए 31 जनवरी 2020 तक का समय दिया गया था.Also Read - IAS Tina Dabi Marksheet: टीना डाबी की कक्षा 12वीं की मार्कशीट इंटरनेट पर वायरल, जानें क्या है इसमें खास

UPSC EPFO Final Result: ऐसे करें चेक

– रिजल्ट देखने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर Whats New के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अघले चरण में Final Result: 421 Posts of Enforcement Officer – Accounts Officer, EPFO के लिंक पर क्लिक करें.

– अब डाउनलोड रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें.

– रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

– पीडीएफ में अपने रोल नंबर को सर्च करें और रिजल्ट चेक करें.

– रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट जरूर लें या फिर इसे डाउनलोड कर सेव कर लें. Also Read - UPSC ESE 2022 Interview Schedule: यूपीएससी ने जारी किया ESE 2022 का इंटरव्यू शेड्यूल, यहां देखें तारीख

UPSC EPFO Final Result: पदों का विवरण

कुल पद- 421

जनरल कैटेगरी- 168

ओबीसी- 116

आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस- 42

एसटी- 33 Also Read - Success Story: मां करती थी बकरी पालन, पढ़ाई के लिए अध्यापक ने दिए पैसे, पढ़ें IAS Vishal Kumar की कहानी