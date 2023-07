UPSC ने जारी किया EPFO 2023 का रिजल्ट, upsc.gov.in पर करें चेक

UPSC EPFO Result 2023 Declared: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने ईपीएफओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपने परिणाम चेक कर सकते हैं. लिखित परीक्षा में जो पास हो चुके हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. परीक्षा का आयोजन निर्धारित केंद्रों पर 2 जुलाई को किया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रवर्तन अधिकारी/अकाउंटिंग ऑफिसर (ईओ/एओ) के 418 पद और सहायक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट के लिए 159 पदों को भरा जाएगा.

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब डिटेल्स आवेदन पत्र भरना होगा. यूपीएससी ने ईपीएफओ 2023 परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि विस्तृत आवेदन पत्र का लिंक और आवेदन पत्र की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. यूपीएससी ईपीएफओ 2023 डीएएफ जमा करने के बाद, योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की डेट जल्द घोषित की जाएगी.