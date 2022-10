UPSC ESE 2023 Registration: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 4 अक्टूबर यानी कल यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच शाम 6 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं. इसके बाद लिंक को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.Also Read - UPSC CSE Free Coaching: बीएचयू में मिलेगी सिविल सेवा परीक्षा की फ्री कोचिंग, केवल ये छात्र ले सकेंगे एडमिशन

UPSC ESE 2023: कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर “One-time registration (OTR) for examinations of UPSC and online application” लिंक पर क्लिक करें.

– अब आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें.

– अब आवेदन के लिए मांगी गई जानकारियों को भरें.

– इसके बाद दस्तावेजों को अपलोड करें.

– आवेदन फीस का भुगतान कर सबमिट करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

– भविष्य के लिए आवेदन की एक प्रिंट जरूर निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें. Also Read - UPSC ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर से ऐसे करें डाउनलोड, सरकारी नौकरी और परीक्षा की मिलेगी हर एक खबर

UPSC ESE 2023: आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 200 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से राहत दी गई है. बता दें कि यूपीएससी द्वारा इस भर्ती के जरिए 327 पदों को भरा जाएगा. Also Read - UPSC Official App: यूपीएससी ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, अब आसानी से मिल सकेगी भर्ती संबंधित जानकारियां

UPSC ESE 2023: कब होगी प्रीलिम्स परीक्षा

बता दें कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 19 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी.