UPSC IES, ISS Exam 2020 Date & Time: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवाओं और भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं की परीक्षाओं की समय सारिणी 2020 (UPSC IES, ISS Exam 2020 Date & Time) जारी कर दी है. यह परीक्षा 16, 17 और 18 अक्टूबर को कई पालियों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं.

भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्तियों की अनुमानित संख्या 15 है, जबकि आईएसएस परीक्षा के माध्यम से भरने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 47 है. इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा दोनों के लिए समान विषयक प्रकार के होंगे.

UPSC IES, ISS Exam 2020 के लिए समय सारिणी

16 अक्टूबर

सामान्य अंग्रेजी (वर्णनात्मक) – 9.00 A.M से 12.00 दोपहर तक.

सामान्य अध्ययन (वर्णनात्मक) – 2.00 P.M से 5.00 P.M.

17 अक्टूबर

सामान्य अर्थशास्त्र- I (वर्णनात्मक) – 9.00 A.M से 12.00 दोपहर तक.

सांख्यिकी – I (उद्देश्य) – 9.00 A.M से 11.00 A.M.

सामान्य अर्थशास्त्र- II (वर्णनात्मक) – 2.00 P.M से 5.00 P.M.

सांख्यिकी – II (उद्देश्य) — 2.00 P.M से 4.00 P.M.

18 अक्टूबर

सामान्य अर्थशास्त्र- III (वर्णनात्मक) – 9.00 A.M से 12.00 दोपहर तक।

सांख्यिकी –III (वर्णनात्मक) — 9.00 A.M से 12.00 दोपहर तक।

भारतीय अर्थशास्त्र (वर्णनात्मक) — 2.00 P.M से 5.00 P.M.

सांख्यिकी – IV (वर्णनात्मक) —- 2.00 P.M से 5.00 P.M.

UPSC IES, ISS Exam 2020 के लिए परीक्षा पैटर्न

सामान्य अंग्रेजी – 100 अंक

सामान्य अध्ययन – 100 अंक

सांख्यिकी- I (उद्देश्य) – 200 अंक

सांख्यिकी- II (उद्देश्य) – 200 अंक

सांख्यिकी- III (वर्णनात्मक) – 200 अंक

सांख्यिकी- IV (वर्णनात्मक) – 200 अंक

सांख्यिकी I और II वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे (प्रत्येक पेपर में अधिकतम 200 अंकों के साथ 80 प्रश्न), जिसे हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा. सांख्यिकी III और IV वर्णनात्मक प्रकार के होंगे जिनमें लघु उत्तर / लघु समस्याएँ प्रश्न (50%) और दीर्घ उत्तर और व्यापक समस्या प्रश्न (50%) होंगे. प्रत्येक खंड से कम से कम एक लघु उत्तर और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अनिवार्य है. सांख्यिकी- IV में नीचे के सभी उप-वर्गों से समान संख्या में सवाल यानी 50% वेटेज और उम्मीदवारों को किन्हीं दो उप-वर्गों का चयन करना होगा और उत्तर देना होगा.

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र व्यक्तिपरक प्रकार के होंगे.

UPSC IES, ISS Exam 2020 के लिए परीक्षा पैटर्न

सामान्य अंग्रेजी – 100 अंक – 3 बजे.

सामान्य अध्ययन – 100 अंक – 3 बजे.

सामान्य अर्थशास्त्र- I – 200 अंक – 3 बजे.

सामान्य अर्थशास्त्र- II -200 अंक -3 बजे.

सामान्य अर्थशास्त्र- III – 200 अंक – 3 बजे.

भारतीय अर्थशास्त्र – 200 अंक – 3 बजे.