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Upsc Exam Dress Code Last Entry And How Much Time Will It Take To Check In Aspirants Should Remember These Things Before Leaving

ड्रेस कोड, लास्ट एंट्री और चेकिंग में कितना लगेगा टाइम... UPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जाने से पहले इन बातों की बांध लें गांठ

UPSC exam dress code guidelines: यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 परीक्षा आज दो शिफ्ट होने जा रही है. एस्पिरेंट्स को परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए सुबह 9:00 बजे यानि गेट क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंचना होगा. सुरक्षा जांच के दौरान देरी से बचने के लिए साधारण कपड़े पहनें और साथ में ब्लैक पेन, एडमिट कार्ड तथा ओरिजिनल आईडी साथ रखें.

यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम के नियम और टाइमिंग

UPSC Prelims last entry timing: यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा आज देशभर के 83 सेंटर पर आयोजित की जा रही है. इस बार 8,19,372 एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है. इस परीक्षा को पास करने के लिए जितनी आपकी मेहनत जरूरी है, उतना ही आवश्यक परीक्षा के कड़े नियम और गाइडलाइंस को फॉलो करना है. इसमें जरा सी भी लापरवाही या देरी आपकी सालभर की तपस्या पर पानी फेर सकती है, इसलिए कुछ अहम नियमों को गांठ बांध लेना बेहद जरूरी है. आइए, UPSC एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले टाइमिंग, ड्रेस कोड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी हर जरूरी बात…

UPSC प्रीलिम्स की टाइमिंग

यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आज दो अलग-अलग शिफ्ट्स में ऑफलाइन यानी ओएमआर शीट आधारित मोड में आयोजित हो रही है. पहली शिफ्ट में जनरल स्टडीज (GS Paper 1) का पेपर सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक चलेगा. वहीं, दूसरी शिफ्ट में सीसैट (CSAT Paper 2) की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच होगी.

लास्ट एंट्री का टाइम

यूपीएससी ने परीक्षा केंद्र पर एंट्री के नियमों को लेकर बहुत सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. सुबह की पहली शिफ्ट के लिए गेट ठीक 9:00 बजे बंद हो जाएंगे, वहीं दोपहर की शिफ्ट के लिए ठीक 2:00 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी. आयोग ने साफ कर दिया है कि गेट बंद होने के बाद किसी भी कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए उचित रहेगा कि वे सुबह 8:15 बजे और दोपहर को 1:15 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाएं.

सिक्योरिटी चेकिंग में कितना लगेगा समय?

एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़ी चेकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इस फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक जांच और सीटिंग अरेंजमेंट को सुचारू रूप से पूरा करने में कम से कम 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है. लाइन में अपनी बारी का शांति से इंतजार करें ताकि बिना किसी परेशानी के आपकी चेकिंग पूरी हो सके और आप समय पर बैठ सकें.

एग्जाम ड्रेस कोड

हालांकि, यूपीएससी ने कोई ऑफिशियल ड्रेस कोड तय नहीं किया है, फिर भी एस्पिरेंट्स सुरक्षा जांच में देरी से बचने के लिए हल्के रंग के कपड़े, हाफ स्लीव्स और बिना भारी डिजाइन वाले ड्रेस पहनें. इसके अलावा भारी गहने, धातु की चीजें, बेल्ट और मोटे सोल वाले जूते पहनने से पूरी तरह परहेज करें. स्लीपर या सैंडल पहनकर जाएं ताकि चेकिंग के दौरान आपको जूते उतारने जैसी झंझटों का सामना न करना पड़े.

परीक्षा हॉल में क्या लेकर जाएं?

परीक्षा केंद्र के अंदर आपको केवल अपना एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है. इसके अलावा ओएमआर शीट भरने के लिए दो काले बॉलपॉइंट पेन, पारदर्शी पानी की बोतल और नॉर्मल सुई वाली घड़ी ले जा सकते हैं. ध्यान रहे कि मोबाइल, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस परीक्षा हॉल में पूरी तरह से बैन हैं. अगर एडमिट कार्ड पर लगी फोटो साफ नहीं है, तो अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूर रख लें.

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जाते-जाते बता दें कि, यूपीएससी ने इस बार परीक्षा खत्म होने के कुछ ही समय बाद ऑफिशियल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड करने की घोषणा की है.