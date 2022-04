UPSC IES, ISS 2022: संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्व‍िस (UPSC IES) और इंडियन स्‍टैटिकल सर्व‍िस एग्‍जाम (ISS Exams 2022) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्‍छुक उम्‍मीदवार upsc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. बता दें कि यूपीएससी ने यह नोटिफिकेशन ISS के 29 रिक्‍त‍ियों और IES के 24 रिक्‍त‍ियों के लिए जारी किया किया है.Also Read - UPSC CMS 2022 : यूजीएससी आज जारी करेगा नोटिफिकेशन, इन जरूरी बातों पर रखें नजर

ऐसे करें आवेदन

1. UPSC की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Online Application for Various UPSC Exams पर क्‍ल‍िक करें.

3. स्‍क्रीन पर पार्ट 1 रज‍िस्‍ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा. उसे भरें और अपने डॉक्‍यूमेंट्स अपलोड कर फीस का भुगतान करें.

