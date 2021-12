UPSC NDA I 2022: संघ लोक सेवा आयोग, (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी एग्‍जामिनेशन -1 (advertisement for National Defense Academy and Naval Academy Examination (I), 2022) के लिये विज्ञापन जारी कर दिया है. योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवार जो इसके लिये आवेदन करना चाहते हैं, वह आज यानी 22 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2022 है. एनडीए भर्ती परीक्षा 2022 (NDA 2022 recruitment exam 2022) 10 अप्रैल 2022 को आयोजित होगी. उम्र सीमा, पे स्‍केल, सिलेबस और अन्‍य जानकारी यहां पढें.Also Read - IND vs SA: साउथ अफ्रीका में Kapil Dev का रिकॉर्ड तोड़ेंगे Ravichandran Ashwin, सिर्फ 7 विकेट दूर, Mohammed Shami के पास भी खास मौका

UPSC NDA I 2022: महत्‍वपूर्ण तारीख

NDA, NA I के लिये नोटिफिकेशन: 22 दिसंबर 2021

आवेदन करने की आखिरी तारीख: 11 जनवरी 2022

UPSC NDA, NA I 2022 परीक्षा की तारीख: 10 अप्रैल 2022

UPSC NDA I 2022: ऐसे करें अप्‍लाई

1. UPSC NDA, NA I का फॉर्म भरने के लिये यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए नोटिफिकेशन लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा.

4. अपने क्रेडेंशियल की मदद से लॉग इन करें.

5. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स अपलोड करें.

6. फीस भरें और submit बटन प्रेस करें. आपका UPSC NDA I 2022 रजिस्‍ट्रेशन पूरा हो जाएगा. भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लेना ना भूलें. बता दें कि UPSC NDA I 2022 परीक्षा एक दिन ही आयोजित होगी.

एप्‍ल‍िकेशन फीस:

जनरल/ OBC : 100/-

SC / ST : 0/-

सभी श्रेणी की महिलाएं: 0/-

उम्‍मीदवार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या ई-चलान के जरिये किसी भी स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भर सकते हैं.

ऑनलाइन अप्‍लाई करें

नोटिफिकेशन

पार्ट 2 रजिस्‍ट्रेशन