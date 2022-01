UPSC NDA, NA I 2022: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission), UPSC के नेशनल डिफेंस एकेडमी(NDA) और नवल एकेडमी (NA) एग्‍जाम (I) के लिये आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2022 है. अभ्‍यर्थी 11 जनवरी 2022 को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. सभी योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवार UPSC NDA और NA (I) परीक्षा के लिये upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. UPSC के शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को होने वाली है. इसका आयोजन देशभर में होगा. अगर उम्‍मीदवार कुछ बदलाव करना चाहता है तो वह 11 जनवरी को शाम 6 बजे तक अपने फॉर्म में बदलाव कर सकता है. Also Read - UPSC NDA I 2022: यूपीएससी ने जारी किया NDA I 2022 परीक्षा का नोटिफिकेशन, चेक करें यहां पूरी डिटेल

UPSC NDA, NA I Exam 2022 : ऐसे करें आवेदन

1. आधिकार‍िक वेसबाइट upsconline.nic.in पर जाएं और ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC पर क्‍ल‍िक करें.

2. एक नया स्‍क्रीन खुलेगा, National Defence Academy & Naval Academy Examination (I) में जाएं. पार्ट-1 रजिस्‍ट्रेशन में जाएं.

3. डिटेल्‍स भरें. एप्‍ल‍िकेशन फीस भरें

4ः इसके बाद दूसरे पार्ट का रजिस्‍ट्रेशन करें. दोनों पार्ट का एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरना जरूरी है.

5ः अगर उम्‍मीदवार अपना फॉर्म विथड्रॉ करना चाहता है तो वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ONLINE REQUEST FOR WITHDRAWAL OF APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC पर क्‍ल‍िक करें. एप्‍ल‍िकेशन 18 से 24 जनवरी शाम 6 बजे तक विथड्रॉ किया जा सकता है.

इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये कुल 400 रिक्‍त‍ियों पर भर्त‍ियां होगी. UPSC NDA, NA Exams 2022 में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवारों को नियुक्‍त किया जाएगा.

UPSC NDA, NA I Exam 2022 : योग्‍यता

नेशनल डिफेंस एकेडमी की किसी भी विंग के लिये किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है.

एनडीए के एयर फोर्स और नवल विंग के लिये 10+2 कैडेट एंट्री स्‍कीम का हिस्‍सा हो और 12वीं पास हो. 12वीं में फिजिक्‍स, केमिस्‍ट्री और मैथ्‍स विषय की पढाई की हो.

इस परीक्षा में वे सभी उम्‍मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिन्‍होंने 12वीं पास की है या इसके समकक्ष कोर्स किया है. परीक्षा के लिये आवेदन करने से पहले उम्‍मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर योग्‍यता के बारे में ठीक से जांच कर लें.

