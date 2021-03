UPSC NDA & NA I Result 2020 Out: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज यानी शनिवार 6 मार्च को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी परीक्षा (I) 2020 (UPSC NDA & NA I Exam 2020) का फाइनल रिजल्ट (UPSC NDA & NA I Result 2020) घोषित कर दिया है. उम्मीदवार जो UPSC NDA & NA I 2020 परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. Also Read - UPSC Civil Services Prelims 2021 Notification: UPSC ने जारी की प्रीलिम्स परीक्षा की नोटिफिकेशन, आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस Direct Link से करें अप्लाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/FR-NDA-I-20-Engl-060321.pdf पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UPSC NDA & NA I Result 2020) चेक कर सकते हैं. आयोग ने 6 सितंबर, 2020 को NDA और नौसेना अकादमी लिखित परीक्षा (I) आयोजित की थी और उसके बाद सेवा चयन बोर्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए थे. इन सूचियों को तैयार करते समय मेडिकल परीक्षा के रिजल्टों पर भी ध्यान दिया गया था.

UPSC NDA & NA I Result 2020 ऐसे करें चेक

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, “Final results: Name of National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2020” लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट लें.