UPSC Prelims 2022: संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी प्रारंभ‍िक परीक्षा 2022 (UPSC Prelims 2022) में मुश्‍क‍िल से दो महीने बचे हैं. ऐसे में अगर जो उम्‍मीदवार प्रारंभ‍िक परीक्षा की तैयार‍ियों में जुटे हैं, उन्‍हें रण‍नीति के साथ तैयारी करनी होगी, तभी वह प्रारंभि‍क परीक्षा क्रैक कर पाएंगे. आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Civil Services exam) क्रैक करने वाले जितने भी उम्‍मीदवार हैं, उनका यही कहना है कि आईएएस का एग्‍जाम पास करने के लिए सिर्फ मेहनत और लग्‍न नहीं चाहिए, इसके लिए सही रणनीति और किताबों की जरूरत होती है. अगर आप सही किताब से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा. किसी न किसी टॉपिक को लेकर आपका कंफ्यूजन बना रहेगा. इसलिए हम आपके लिए ऐसी किताबों की सूची लेकर आए हैं, जिनसे पढाई कर, आप प्रारंभ‍िक परीक्षा (CSE Prelims exam) पास करने की संभावना को बढाया जा सकता है.

यूपीएससी कैलेंडर (UPSC Calendar 2022) के अनुसार प्रारंभ‍िक परीक्षा (UPSC Prelims 2022 exam date) 5 जून 2022 को आयोजित होगी. प्रारंभ‍िक परीक्षा (CSE Prelims 2022) के पेपर में दो हिस्‍से होते हैं. जनरल स्‍टडीज I और सीसैट (CSAT). आमतौर पर दोनों पेपर एक ही दिन होता है. दोनों में ऑब्‍जेक्‍ट‍िव प्रश्‍न होते हैं, जो एमसीक्‍यू आधारित होते हैं.

प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस (UPSC Civil Services syllabus) एडवांस होता है. यानी आप जो किताबें प्रारंभ‍िक परीक्षा (IAS Prelims) के लिए पढते हैं, वह मुख्‍य परीक्षा (UPSC Mains exam) में भी काम आती है. इसलिए यहां हम यूपीएससी के उम्‍मीदवारों को बेस्‍ट किताबों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे वे तैयारी कर यूपीएससी टॉपर (UPSC Toppers) बन सकते हैं.

किताबें, जिनसे यूपीएससी टॉपर्स ने की पढाई (UPSC Toppers recommended books)

1. इतिहास (History):

आधुनिक भारत का एक संक्षिप्त इतिहास – स्पेक्ट्रम (A Brief History of Modern India by Spectrum)

भारत का स्वतंत्रता संग्राम – बिपिन चंद्र (India’s Struggle for Independence by Bipin Chandra),

प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी किताब (Class 11 NCERT books on Ancient India and Medieval India).

2. भूगोल (Geography):

जीसी लेओंग की भौतिक और मानव भूगोल किताब (Certificate Physical and Human Geography by GC Leong)

ऑक्‍सफोर्ड स्‍कूल एटलस (Oxford School Atlas)

कक्षा 9वीं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब (Class 9, 11 and 12 NCERT books)

3. भारतीय कला और संस्‍कृत‍ि (Indian Art and Culture):

नितिन सिंघानिया की किताब भारतीय कला और संस्‍कृति (Indian Art and Culture by Nitin Singhania)

11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब- भारतीय कला का परिचय (NCERT Class 11 and 12 – An Introduction to Indian Art)

4. भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity):

एम लक्‍क्षीकांत की भारतीय राजव्‍यवस्‍था (Indian Polity by M. Laxmikanth)

डीडी बसु द्वारा भारतीय संविधान का परिचय (Introduction to Indian Constitution by DD Basu)

बेसिक के लिए 6वीं और 8वीं की एनसीईआरटी की किताब (NCERT Class 6 to 8 books for basics)

लोकतंत्र और संघवाद के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 की किताबें (NCERT Class 9 to 12 books for Democracy and Federalism)

5. अर्थशास्‍त्र (Economics):

रमेश सिंह की किताब भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian Economy by Ramesh Singh)

वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey by Ministry of Finance)

कक्षा 11 और 12 एनसीईआरटी की किताबें (Class 11 and 12 NCERT books)

6. साइंस और टेक्‍नोलॉजी (Science and Technology)

एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 और करेंट अफेयर्स के लिए (NCERT’s for classes 6 to 12 and Current Affairs)

7. पर्यावरण और पारिस्थितिकी (Environment and Ecology):

एनसीईआरटी विशेष रूप से कक्षा 10 से 12 (NCERT especially classes 10 to 12)

शंकर आईएएस नोट्स (Shankar IAS notes)

8. सीसैट (CSAT):

टाटा मैकग्रा हिल सीएसएटी मैनुअल (Tata McGraw Hill CSAT Manual)

आरएस अग्रवाल की वर्बल और नॉन-वर्बल रीजनिंग (Verbal and Non Verbal Reasoning by RS Aggarwal)

पिछले साल के पेपर (Previous year question papers)