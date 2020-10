UPSC Prelims Exam 2020: दिल्ली मेट्रो की सेवाएं UPSC परीक्षाओं के लिए छात्रों की सुविधा के लिए 4 अक्टूबर (रविवार) को सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से शुरू होगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने शनिवार को ट्वीट किया, “UPSC परीक्षाओं के लिए छात्रों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सेवा 4 अक्टूबर को सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 6 बजे शुरू होगी.” Also Read - Indian Railways/UPSC Special Trains: रेलवे ने इस राज्य में UPSC परीक्षा के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें, लोगों को आने-जाने में मिलेगी सहूलियत

DMRC ने रविवार 20 सितंबर को एक बयान में कहा था कि पहले चरण (3 रविवार) को सुबह 8:00 बजे शुरू होने वाली सेवाओं के साथ समय सारणी के अनुसार नियमित समय जारी रहेगा. COVID-19 महामारी के कारण मेट्रो की सेवाओं मार्च से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बाद में बड़ी सावधानी के साथ COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत टोकन काउंटर, सीमित प्रवेश और निकास बिंदु, थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे उचित उपायों के साथ फिर से खोल दिया गया था. Also Read - हाथरस गैंगरेप के वि‍रोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्‍ली मेट्रो के कुछ स्‍टेशन कुछ समय के लिए बंद रहे, अब खुले

Public Service Announcement Also Read - UPSC Prelims Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC प्रीलिम्स एग्जाम स्थगित करने से किया इनकार, तय समय में आयोजित होगी परीक्षा

To facilitate students for the UPSC examinations, Delhi Metro services will begin at 6 AM from terminal stations of all lines on 4th October.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) October 3, 2020