UPSC Exam: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) उन उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त मौका नहीं देगा, जिनकी अक्टूबर 2020 में अंतिम अटेम्प्ट समाप्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Civil Services Exam) में एक और मौका देने की मांग वाली खारिज को कर दिया है. दायर की गई याचिका में कोरोना महामारी की वजह से आयु सीमा में छूट की मांग की गई थी. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक तीन सदस्यी बेंच सुनवाई कर रही थी.

सरकार ने उन लोगों के लिए परीक्षा में एक और मौका देने पर सहमति जताई थी, जिनका आखिरी प्रयास 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उस याचिका के लिए जो उम्र सीमा तय की गई थी, उस पर एक बार की छूट नहीं दी जा सकती है. याचिकाकर्ता एक अतिरिक्त मौका चाहते थे क्योंकि वे महामारी के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे. वे यह भी चाहते थे कि आयु वर्जित उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर केंद्र से सरकारी सेवा के लिए देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक में शामिल होने का अतिरिक्त मौका देने की मांग की थी. शुरुआत में सरकार उन लोगों को अनुमति देने में अनिच्छुक थी, जिन्होंने 2020 में अंतिम समय तक परीक्षा में बैठने का अंतिम मौका दिया था. हालांकि, इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने यह जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बातों पर सहमति व्यक्त की और जो उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए आयु सीमा के भीतर हैं, उन्हें मौका देना संभव है.

सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र से कहा था कि वह एक बार की उम्र छूट को सिविल सेवा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए योग्यता मानदंड मानें, जिनके लिए 2020 की परीक्षा अंतिम प्रयास थी. यह बताया गया कि यदि आयु सीमा में छूट दी गई है, तो केवल 2,236 अतिरिक्त उम्मीदवार होंगे. अदालत ने यह भी कहा कि अगर यह मंजूर किया जाता है, तो यह एक बार का उपाय होगा और भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम नहीं कर सकता. केंद्र इस पर सहमत नहीं हुआ और शीर्ष अदालत ने आज सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, यहां तक ​​कि परीक्षा में अंतिम प्रयास के अंतिम निर्णय को भी रद्द कर दिया है.

सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा पिछले साल 31 मई को निर्धारित की गई थी और अंततः 4 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, क्योंकि यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि परीक्षा को अब स्थगित नहीं किया जा सकता है. हर साल 32 साल की उम्र तक सामान्य उम्मीदवारों के लिए छह प्रयास दिए जाते हैं. ओबीसी उम्मीदवारों के पास 35 साल तक के नौ प्रयास हैं, जबकि एससी / एसटी उम्मीदवारों के पास 37 साल का होने तक असीमित प्रयास हैं.