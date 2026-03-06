By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
AIIMS डॉक्टर से UPSC टॉपर बनने तक का सफर, जानिए कौन हैं अनुज अग्निहोत्री जिन्होंने हासिल किया AIR 1 रैंक?
UPSC IAS Results 2025: यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस साल के आईएस टॉपर अनुज अग्निहोत्री है. आइए जानते हैं इनके बारे में यहां...
UPSC IAS Results 2025: साल 2025 के यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस साल अनुज अग्निहोत्री ने इस परीक्षा को टॉप किया है और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है. हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजित करता है. इस परीक्षा के जरिए IAS, IPS और IFS जैसे बड़े पदों के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है. लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सफल हो पाते हैं. ऐसे में पहली रैंक हासिल करना किसी भी उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.
कौन हैं अनुज अग्निहोत्री?
अनुज अग्निहोत्री पेशे से एक डॉक्टर हैं. उन्होंने साल 2023 में AIIMS जोधपुर से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी. वह राजस्थान के जोधपुर जिले के रहाटा गांव के रहने वाले हैं. मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया. वर्तमान में वह दिल्ली, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स सिविल सर्विस (DANICS) में कार्यरत हैं. यह एक ग्रुप B (गजटेड) सिविल सर्विस है जो दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक कार्यों को संभालती है.
UPSC 2025 में पहली रैंक
अनुज अग्निहोत्री ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली रैंक हासिल की. UPSC ने 6 मार्च 2026 को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया. इस परीक्षा में प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीन चरण होते हैं और उम्मीदवार को तीनों में अच्छा प्रदर्शन करना होता है. अनुज ने इन सभी चरणों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और आखिरकार ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की. उनका रोल नंबर 1131589 था और उन्होंने जनरल कैटेगरी के तहत परीक्षा दी थी. इतनी बड़ी सफलता के पीछे उनकी लगातार मेहनत, सख्त पढ़ाई का रूटीन और करंट अफेयर्स की अच्छी समझ का बड़ा योगदान माना जा रहा है.
UPSC परीक्षा की मार्किंग
UPSC सिविल सर्विस परीक्षा की चयन प्रक्रिया काफी कठिन मानी जाती है. इस परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट कुल 2025 अंकों के आधार पर तैयार होती है. इनमें से 1750 अंक मेन्स परीक्षा के होते हैं और 275 अंक इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के होते हैं. मेन्स परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, लेकिन उनमें से 7 पेपर ही मेरिट में गिने जाते हैं. इन पेपरों में निबंध, चार जनरल स्टडीज पेपर और ऑप्शनल विषय के दो पेपर शामिल होते हैं. हर पेपर 250 अंकों का होता है. उम्मीदवारों को अलग-अलग विषयों की अच्छी समझ और संतुलित तैयारी के साथ इस परीक्षा में सफलता मिलती है.
