UPSC Success Story: One Single sheet of paper cannot Decide Your Future यानी कागज का एक शीट तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करता. यह कथन मार्कशीट के लिए अक्सर कही जाती है. अमूमन सभी ने यह लाइन्स सुनी होगी. लेकिन कई बार कई लोग इसे सच कर दिखाते हैं. यह कहानी है भरूच के कलेक्टर तुषार डी सुमेरा (Tushar D Sumera) की. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर वर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाता है. यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Civil Service Examination) लेने का तरीका इतना शानदार होता है कि केवल वही लोग चुने जाते हैं जो वाकई में काबिल होते हैं. यही नहीं यूपीएससी परीक्षा में मार्कशीट पर दर्ज नंबर से कुछ लेना देना नहीं है. अगर अभ्यर्थी ने अपनी तैयारी अच्छे से की है तो वह परीक्षा को क्वालीफाई कर लेता है.

क्या है कहानी

कहानी है तुषार दलपतभाई सुमेरा (IAS Success Story) की. इन्होंने न केवल सिविल सेवा परीक्षा को पास किया बल्कि अच्छी रैंक लाकर अब आईएएस भी बन चुके हैं. तुषार ने अपनी हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में केवल उतने ही अंक प्राप्त किए जितने के साथ केवल 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास किया जा सकता था. उस समय वह छात्र जीवन में थे लेकिन जब उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की तो अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी परीक्षा को क्वालीफाई किया और अच्छे रैंक लाकर उन्होंने आईएएस का स्थान प्राप्त किया.

बीते दिनों छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने तुषार सुमेरा की मेहनत और सफलता का जिक्र अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया था. इस दौरान उन्होंने उनकी दसवीं कक्षा की मार्कशीट को भी साझा किया था जिसमें तुषार सुमेरा के प्राप्त अंक देखे जा सकते हैं.

10वीं और 12वीं में मिले केवल पासिंग मार्क्स

आईएएस अवनीश शरण ने बताया कि साल 2012 बैच के आईएएस अफसर तुषार डी सुमेरा ने हाईस्कूल में केवल पासिंग मार्क्स ही प्राप्त किए हैं. मार्कशीट के मुताबिक गणित विषय में 36, अंग्रेजी में 35, विज्ञान में 38 नंबर ही उन्हें मिले हैं.

बच्चों को भी पढ़ाने का किया काम

बता दें कि तुषार डी सुमेरा ने जैसे तैसे करके कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की है. हालांकि उन्होंने आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बीए और फिर बीएड की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में छात्रों को पढ़ाना भी शुरू किया. लेकिन इसी दौरान उनका लक्ष्य बना यूपीएससी. इसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू किया. साल 2012 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के अच्छे अंकों से क्रैक किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनें.