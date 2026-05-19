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UPSC Civil Services Prelims 2026: UPSC ने पहली बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए नियम बदला, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया फैसला
आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में उम्मीदवारों के विश्वास को मज़बूत करने के लिए है.
इतिहास में पहली बार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सर्विसेज़ (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 की प्रोविज़नल आंसर-की जारी करेगा. यह पहली बार है जब आयोग परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविज़नल आंसर-की जारी करेगा. UPSC ने बताया कि यह फ़ैसला पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है. इससे पहले, आयोग प्रीलिम्स की आंसर-की पूरी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी करता था.
एक नई शुरुआत
इसे “एक नई शुरुआत” बताते हुए, UPSC के चेयरमैन, डॉ. अजय कुमार ने कहा “पहली बार, संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज़ परीक्षा की प्रोविज़नल आंसर-की जारी करेगा. यह पहल आयोग के उम्मीदवारों के साथ अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर संवाद स्थापित करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है.” उन्होंने आगे कहा, “इस नीति का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाना है, साथ ही इसकी पवित्रता, निष्ठा और योग्यता-आधारित ढांचे को बनाए रखना है.”
upsconline.nic.in/login पर दर्ज करें आपत्ति
अन्य एजेंसियों की तरह, UPSC भी इन आंसर-की के ख़िलाफ़ आपत्तियां आमंत्रित करेगा. प्रोविज़नल आंसर-की जारी होने के बाद, सिविल सर्विसेज़ परीक्षा के उम्मीदवार 31 मई, 2026 को शाम 6 बजे तक, एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल—यानी upsconline.nic.in/login पर उपलब्ध “ऑनलाइन प्रश्न पत्र प्रतिनिधित्व पोर्टल (QPRep)”—के माध्यम से, यदि कोई हो, तो आंसर-की के ख़िलाफ़ अपनी आपत्तियाँ जमा कर सकेंगे. उम्मीदवार अपनी समझ के अनुसार सही आंसर-की बताते हुए, एक संक्षिप्त विवरण और तीन प्रामाणिक स्रोतों से सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिनिधित्व (आपत्ति) जमा कर सकेंगे.
“इससे न केवल उम्मीदवारों को परीक्षा में अपने प्रदर्शन का जल्द और सूचित मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें अपना प्रतिनिधित्व जमा करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर भी मिलेगा,” एक आधिकारिक बयान में कहा गया.
इसके बाद, उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों को गहन और बारीकी से समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों की एक टीम के सामने रखा जाएगा. इन विशेषज्ञों के पास संबंधित क्षेत्र का ज्ञान और विषय विशेषज्ञता होती है. वे प्रत्येक प्रतिनिधित्व की सावधानीपूर्वक जाँच करेंगे, सहायक दस्तावेजों का मूल्यांकन करेंगे, और संबंधित प्रश्नों के लिए आंसर-की की सटीकता के संबंध में अपने सुविचारित विचार दर्ज करेंगे. इसके बाद, प्राप्त सभी प्रतिनिधियों पर उचित विचार-विमर्श के बाद ही आंसर-की को अंतिम रूप दिया जाएगा.
“यह नया सुधार उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही उस मांग को पूरा करने के लिए लाया गया है, जिसमें वे ‘प्रोविजनल आंसर की’जारी करने की मांग कर रहे थे.
ये भी हुए हैं बदलाव
- सिविल सेवा परीक्षा सहित सभी यूपीएससी भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों पर एआई का उपयोग करके चेहरे की पहचान अनिवार्य होगी. यह तकनीकी बदलाव फर्जी उम्मीदवारों का पता लगाने, परीक्षा के दौरान फर्जी उम्मीदवारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया जाएगा.
- परीक्षा केंद्र पर AI और बायोमेट्रिक से चेहरा जांच अनिवार्य होगी.
- आवेदन करते समय कैमरे से लाइव फोटो खींचनी होगी, पुरानी पासपोर्ट फोटो मान्य नहीं होगी.
- सफेद कागज पर काली स्याही से किए गए 3 साफ हस्ताक्षर अपलोड करना जरूरी है.
- जांच और सुरक्षा प्रक्रिया के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी है.
- सुबह की परीक्षा में 9:00 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी.
- दोपहर की परीक्षा में 2:00 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी.
- OMR शीट और उपस्थिति पत्रक भरने के लिए केवल काला बॉलपॉइंट पेन इस्तेमाल करें.
- सिर्फ एडमिट कार्ड, मूल फोटो आईडी और साधारण एनालॉग घड़ी ले जाने की अनुमति है.
- मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. सभी नियम और आवेदन प्रक्रिया UPSC के आधिकारिक पोर्टल पर ही देखें.
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