UPSESSB UP PGT Answer Key 2021 Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) भर्ती परीक्षा का आंसर की (UPSESSB UP PGT Answer Key 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UPSESSB UP PGT Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जाकर आंसर की (UPSESSB UP PGT Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने 10 विषयों की आंसर की जारी की थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.upsessb.org/content/ANSWER_KEY_PGT_02_2021_10_SUBJ पर क्लिक करके भी आंसर की (UPSESSB UP PGT Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आंसर की (UPSESSB UP PGT Answer Key 2021) चेक कर सकते हैं और UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर आपत्तियां उठा सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (UPSESSB UP PGT Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

UPSESSB UP PGT Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Answer Key Advt 02/2021 of 10 Subjects’ लिखा हो.

UPSESSB UP PGT Answer Key 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य में उपयोग के लिए एक हार्ड कॉपी रखें.