UPSSSC PET 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी की दूसरे दिन की पहली पाली परीक्षा समाप्त हो गई. अब दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी. पहली पाली की परीक्षा देकर स्टूडेंट्स सेंटर से बाहर निकलने लगे हैं. परीक्षा के लिए पहले से ही यातायात की पूरी वयवस्था की बात की गई थी लेकिन, एग्जाम के दिन उम्मीदवारों को उतनी ही दिक्कत का सामना करना पड़ा.Also Read - UP PET Exam 2022: यूपी पीईटी परीक्षा के पहले दिन अफरातफरी में एक की मौत, इतने उम्मीदवारों ने छोड़ा एग्जाम

पहले दिन तो उम्मीदवारों ने जमकर हंगामा किया. वाराणसी प्रशासन यातायात व्यवस्था संभालने में पूरी तरह फेल रहा. शहर में अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़ से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही. वहीं पीईटी एग्जाम देने आए अनूप राय ने बताया कि महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उम्मीदवार किसी तरह बस सेंटर पहुंच रहे हैं. Also Read - UP TET की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की भारी भीड़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी, देखें वीडियो

इस चक्कर में घंटों सड़क पर जाम लगा रहा. अभ्यर्थियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए बसों के अलावा रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी लेकिन वो भी काफी नहीं रही. इस साल पीईटी परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 37.34 लाख आवेदन आए हैं. पीटीईटी का स्कोर भी इस साल तक ही मान्य रहेगा. परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है. हर सवाल के एक अंक का होगा. सभी प्रश्न मल्टीपल च्वॉइस वाले होंगे, परीक्षा 2 घंटे की होगी. Also Read - UPSSSC PET Exam 2022: पीईटी परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, बस और ट्रेन की मिलेगी सुविधा

Candidates share ordeals faced while commuting to their exam centre in Varanasi via public transport:

We faced difficulty. There’s huge crowds in trains, even women are facing problems: Anup Rai

We faced lot of trouble, there was huge crowd in train&no place to sit: Durgeshwari pic.twitter.com/V9Qf8ic1nw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 16, 2022