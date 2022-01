UPSSSC Anudeshak Main Exam 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अनुदेशक मुख्य परीक्षा 2022 के लिए अधिकारिक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है. 18 जनवरी से अधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. आवेदन फॉर्म (UPSSSC Anudeshak Main Exam) जमा करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2022 है. वहीं आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए उम्मीदवारों को 15 फरवरी तक का वक्त दिया जाएगा. बता दें कि इस भर्ती (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) के माध्यम से कुल 2504 पदों को भरा जाएगा.Also Read - UPSSSC Lekhpal Recruitment 2022: यूपी में 8000 से ज्‍यादा पदों पर बंपर वैकेंसी, लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

आवेदन करने वाले उम्मीदवार आवेदन से पूर्व एक बार अधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें. इसके बाद ही वे इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करें. बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास हाई स्कूल परीक्षा की डिग्री होनी चाहिए. वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये फीस देनी होगी.

लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जल्दी करें आवेदन (UP Lekhpal Exam 2022)

आयोग ने 2022 राज्यसेवा लेखपाल मुख्य परीक्षा (UP Lekhpal Bharti Pariksha 2022) के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लेखपाल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की शुरुआत 7 जनवरी से हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी है. वहीं फॉर्म में सुधार 4 फरवरी तक किया जा सकता है. लेखपाल भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 8085 पदों को भरा जाएगा.