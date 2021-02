UPSSSC Computer Operator Result 2016 Out: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UPSSSC Computer Operator 2016 परीक्षा का रिजल्ट (UPSSSC Computer Operator Result 2016) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UPSSSC Computer Operator Exam 2016) में शामिल हुए हैं, वे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UPSSSC Computer Operator Result 2016) चेक कर सकते हैं. Also Read - UPSSSC Jr. Assistant Final Result 2021 Declared: UPSSSC ने जारी किया जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, इस Direct Link से करें डाउनलोड

UPSSSC ने इस भर्ती परीक्षा (UPSSSC Computer Operator Exam 2016) 10 जनवरी, 2020 को आयोजित की थी, जो राज्य भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://upsssc.gov.in/Default.aspx पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (UPSSSC Computer Operator Result 2016) चेक कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (UPSSSC Computer Operator Result 2016) देख सकते हैं.

UPSSSC Computer Operator Result 2016 ऐसे करें चेक

UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां जो पढ़ता है,”Click here to View Computer Operator (General Recruitment) Competitive Examination 2016 Under the Advertisement 25 Exam 2016″ लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करें.

UPSSSC Computer Operator Result 2016 स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट लें.