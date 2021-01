UPSSSC Jr. Assistant Final Result 2021 Declared: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए फाइनल रिजल्ट (UPSSSC Jr. Assistant Final Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो टाइपिंग टेस्ट / इंटरव्यू राउंड में उपस्थित हुए हैं, वे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर फाइनल रिजल्ट (UPSSSC Jr. Assistant Final Result 2021) चेक कर सकते हैं. Also Read - UPSSSC Agriculture Technical Assistant Result 2018: यूपीएसएसएससी ने जारी किया एग्रीकल्चर सेवा टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

UPSSSC Final Result 2021 जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. UPSSSC द्वारा जारी की गई संक्षिप्त नोटिस के अनुसार लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाता है. इसके बाद साक्षात्कार के दौर गुजरना होता है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://upsssc.gov.in/Default.aspx पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

UPSSSC Jr. Assistant Final Result 2021 ऐसे करें चेक

UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in. पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध सूचना बोर्ड सेक्शन में जाएं.

होम पेज पर दिए गए उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UPSSSC Final Result 2021 for Jr. Assistant Post against advt no 01/Exam (Special Selection) 2017 लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको फाइनल रिजल्ट का PDF दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.