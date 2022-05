नई दिल्‍ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने राजस्‍व लेखपाल मेन एग्‍जाम (Rajaswa Lekhpal mains exam) के लिए कटऑफ लिस्‍ट जारी कर दी है. लेकिन उम्‍मीदवार हाई कटऑफ से नाराज हैं और निराश उम्‍मीदवार कटऑफ में कमी करने की मांग कर रहे हैं. उम्मीदवारों ने ट्विटर पर पीईटी कट-ऑफ में कमी की मांग करने वाले हैशटैग #JusticeforUPLekhpalStudents के साथ कैम्‍पेन चला रहे हैं.Also Read - UPSSSC Lekhpal Bharti, Cut Off 2022: यूपी लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आयोग ने जारी किया कटऑफ, यहां देखें लिस्ट

बता दें UPSSSC ने पीईटी परीक्षा का आयोजन करने के बाद कटऑफ जारी की थी, जिसके आधार पर उम्‍मीदवारों को मुख्‍य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा. इस भर्ती अभ‍ियान के जर‍िये उत्‍तर प्रदेश सरकार में 8085 लेखपाल पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. कटऑफ (PET 2021 cut off) के अनुसार उम्‍मीदवारों को मुख्‍य परीक्षा (UP lekhpal recruitment 2022 mains exam) में बैठने के लिए 62.96 पर्सेंटाइल की आवश्‍यकता होगी. . Also Read - UP FHW Admit Card 2022: महिला हेल्थ वर्कर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एक लेखपाल उम्‍मीदवार ने ट्वीट करके लेखपाल कटऑफ करने की मांग की और लिखा कि यह प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्‍ट है ना कि प्रीलिमिनरी एग्‍जामिनेशन टेस्‍ट. Also Read - UPSSSC ने Supply Inspector के पद पर निकाली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन

#JusticeForUpLekhpal2022 Please reduce the cut off of PET for up lekhpal examination. It’s Preliminary Eligibility Test not Preliminary Examination Test. #JUSTICEFORUPLEKHPALSTUDENTS @CMOfficeUP @myogiadityanath @UPGovt @PMOIndia @UPSSSC #JUSTICEFORUPLEKHPALSTUDENTS

एक दूसरे उम्‍मीदवार ने लिखा कि हमारा सिस्‍टम पूरी तरह से भ्रष्‍ट हो गया है. कोई छात्रों की नहीं सुनता. ऐसा लग रहा है जैसे यह मुख्‍य एग्‍जाम है और उसके अनुसार ही मेरिट को इतना ऊंचा रखा गया है. ऐसा क्‍यों.

एक ट्वीट में उम्‍मीदवार ने कहा कि कम से कम उन छात्रों को मौका देना चाहिए, जिन्‍होंने PET-2021 में 50 अंक प्राप्‍त किए हैं. इन सभी को यूपी लेखपाल एग्‍जाम (UP LEKHPAL exam) में बैठने का मौका मिलना चाहिए. उम्‍मीदवारों के साथ बहुत गलत हो रहा है. हमें न्‍याय चाहिए.

#JUSTICEFORUPLEKHPALSTUDENTS@CMOfficeUP @myogiadityanath @UPSSSC

Kindly give chance to those aspirants who have scored atleast 50 marks in PET-2021. They all must get a chance to appear in UP LEKHPAL exam. This is very wrong happening with the aspirants. We need justice.

— Mirza 🦁 (@Mirza_Sarcastic) May 8, 2022