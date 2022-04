UPSSSC Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने सप्‍लाई इंस्‍पेक्‍टर, अपर डिवीजन अस‍िस्‍टेंट और लोवर डिवीजन अस‍िस्‍टेंट की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है. उम्‍मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 12 मई तक का वक्‍त है. आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवारों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in up पर जाना होगा.Also Read - Patna High Court में 45 पर्सनल अस‍िस्‍टेंट पदों पर वैकेंसी, ग्रेजुएट्स करें आवेदन

इस भर्ती अभ‍ियान के जर‍िये आयोग कुल 76 रिक्‍त‍ियों पर नियुक्‍त‍ियां करेगा. इसमें लोवर डिवीजन अस‍िस्‍टेंट के 11 पद, अपर डिवीजन अस‍िस्‍टेंट के 20 पद और सप्‍लाई इंस्‍पेक्‍टर के 45 पद शामिल हैं. Also Read - SSC Selection Post Phase 9 exam dates: उत्‍तर प्रदेश, पंजाब समेत इन राज्‍यों के लिए एसएससी ने जारी की फेज-9 परीक्षा की तारीखें, चेक करें

UPSSSC Supply Inspector, Upper Division Assistant, Lower Division Assistant Recruitment 2022 : ऐसे करें आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Direct Recruitment under Advt. No: 03-Exam/2022 start from 22/04/202 पर क्‍ल‍िक करें.

3. अगले पेज पर Apply टैब पर क्‍ल‍िक करें और एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म पूरा भरने के बाद उसे सबमिट करें.

4. बता दें कि इसके लिए सिर्फ वही उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्‍होंने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्‍ट (PRELIMINARY ELIGIBILITY TEST ,PET – 2021 01-Exam/2021) में क्‍वालिफाई कर लिया है और जिनके पास वैलिड स्‍कोर हो.

