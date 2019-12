UPTET admit card 2019: उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा UPTET का एडमिट कार्ड आज upbasiceduboard.gov.in पर जारी करने की उम्मीद है. UPTET 2019 के एडमिट कार्ड में UPTET परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र शामिल हैं. जिन उम्मीदवारों ने UPTET 2019 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

UPTET 2019 नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों को UPTET का एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है. जो लोग एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, उन्हें 22 दिसंबर 2019 को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. UPTET एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए हॉल टिकट की तरह काम करता है.

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड:

यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट – upbasiceduboard.gov.in या updeled.gov.in पर जाएं.

UPTET एडमिट कार्ड 2019 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

पंजीकरण नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

भविष्य के उद्देश्य के लिए UPTET एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सहेज कर रखें.

UPTET परीक्षा अनुसूची 2019

यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 22 दिसंबर 2019 को दो अलग-अलग पाली में आयोजित की जाएगी. UPTET पेपर- I को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और UPTET पेपर- II को 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा. पेपर 1 प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा I-V) के लिए है और पेपर 2 उच्च प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा VI-VIII) के लिए है.

UPTET 2019 के विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम पर एक नजर:

Paper Date Time Duration Marks

Paper-I 22 December 2019 10:00 AM to 12.30 PM 2.30 hours 150

Paper-II 22 December 2019 2.30 PM to 5:00 PM 2.30 hours 150