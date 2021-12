UPTET 2021 Update: पेपर लीक (UPTET Paper Leak) के चलते 28 नवंबर को होने वाले यूपी टीईटी एग्जाम को रद्द (UPTET Paper Cancelled) कर दिया गया था. पेपर लीक की इस घटना से सबक लेते हुए यूपीटीईटी परीक्षा (UPTET Exams) में कई बदलाव किए गए हैं. यह कहना है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षामंत्री सतीश द्विवेदी (Basic Education Minister Satish Dwivedi) का. उन्होंने बताया कि हर छात्र के लिए एक अलग लिफाफे में प्रश्न पत्र (Question paper), कॉपी और OMR होगी. इस तरह से हर उम्मीदवार का पेपर और आंसर शीट अलग होंगे.Also Read - UPTET 2021 New Date: आखिर कब होगी यूपीटीईटी की परीक्षा, जानें क्या मिल रहा जवाब

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2021) का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था. उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि एक माह के भीतर यूपीटीईटी का एग्जाम लिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने उस समय यूपीटीईटी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा (UPTET 2021 New Exam Date) नहीं की थी. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर अभी तक इस एग्जाम को लेकर कोई अपडेट नहीं है. हालांकि, बेसिक शिक्षामंत्री का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी करके जल्द ही UPTET एग्जाम की नई तारीखों की घोषणा होगी. मीडिया के कुछ हलकों में 28 दिसंबर को एग्जाम होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

बेसिक शिक्षामंत्री ने बूताया की पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए इस बार परीक्षा के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं. कोई बाहरी सॉल्वर परीक्षा न दे सके इसके लिए OMR शीट की कोडिंग की जा रही है जो परीक्षार्थी के आधार नंबर से लिंक किया जा सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं. पेपर बुकलेट नॉन टचेबल पैकेट्स में परीक्षा केंद्र तक कड़ी सुरक्षा में पहुंचाए जाएंगे.

इसके अलावा शिक्षामंत्री ने यह भी बताया कि पेपर प्रिंटिंग का काम गोपनीय दस्तावेजों के प्रिंच करने वाली सिर्फ अनुभवी प्रिंटिंग प्रेस को ही दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पेपर अन्य राज्य की प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किए जाएंगे, चिसकी दूरी राज्य से कम से कम 1 हजार किलोमीटर होगी. एक बार सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी तो इसके बाद बोर्ड एग्जाम की नई तारीखों (UPTET 2021 New Exam Date) की घोषणा कर देगा. एग्जाम डेट से जुडा नोटिस जल्द ही updeled.gov.in पर जारी किया जा सकता है.