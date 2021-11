UPTET Admit Card 2021: बेसिक स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 17 नवंबर के दिन यूपीटीईटी (UPTET2021) के एडमिट कार्ड जारी किए जाने थे. लेकिन कुछ कारणों से एडमिट कार्ड को रिलीज न किया जा सका. ऐसे में संभावना है कि आज यानी 19 नवंबर के दिन अधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Government Jobs In India 2021: बीएसएफ, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी में आई बंपर भर्ती, जानें योग्यता व कैसे करें आवेदन

UPTET Admit Card 2021: कैसे करें डाउनलोड

– उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

– आपके सामने अब एक नया पेज खुलेगा, यहां आपसे मांगी गई जानकारी को भरकर सबमिट करें.

– अब आपको स्क्रीन पर एडमिट कार्ड (UPTET hall ticket 2021) प्रदर्शित किया जाएगा.

– उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें या प्रिंट करा लें.

