UPTET 2021 New Date: यूपीटीईटी पेपर लीक मामले के बाद सोशल मीडिया पर इस बाबत तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है. कई खबरों में बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2021 क दिन अब यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. हालांकि राज्य सरकार द्वारा यूपीटीईटी परीक्षा (UPTET Exam New Date 2021) की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं किया गया है. यूपीटीईटी परीक्षा (UPTET Exam 2021) की परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग व राज्य सरकार द्वारा अबतक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. बता दें कि पेपर लीक होने के कारण रविवार के दिन यूपीटीईटी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है.

सरकार का बयान

यूपी सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा 26 दिसंबर को परीक्षा की नई तिथि घोषित किए जाने को लेकर खबरें चलाई जा रही हैं. हालांकि इस बाबत यूपीटीईटी परीक्षा की नई तारीखों को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

पेपर लीक के कारण रद्द हुई परीक्षा

यूपी टीईटी परीक्षा (UPTET Exam Date) के लिए 13.52 लाख लोगों ने प्राथमिक स्तर के लिए आवेदन किया था. वहीं टीईटी (TET Exam New Date) उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8.93 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार भाग लेने वाले थे व लाखों लोगों को इस परीक्षा से काफी उम्मीदें थी. लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले ही शनिवार को मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में व्हाट्सऐप ग्रुप पर पेपर लीक किया गया था. रातभर प्रश्नपत्रों व उत्तर को व्हाट्सऐप ग्रुप में शेयर किया गया. जांच में पाया गया कि लीक किए गए प्रश्नपत्र असल प्रश्नपत्र से मेल खाता है. इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं आगे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.