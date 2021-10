UPTET 2021: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रही है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर सूचना दी गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 नवंबर 2021 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. वहीं 28 दिसंबर 2021 को रिजल्ट जारी किया जाएगा. संभावना है कि इस परीक्षा में 10 लाख से अधिक आवेदक भाग ले सकते हैं.Also Read - TET 2021 Latest Update: शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार करने जा रही बड़ा फैसला, जानिए क्या

उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी परीक्षा (UP TET Exam 2021) के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जारी नोटिस में परीक्षा की तारीखों की पूरी डिटेल्स दी गई है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षा 28 नवंबर, 2021 को होगी और एक महीने बाद परीक्षा परिणाम 28 दिसंबर, 2021 को घोषित किया जाएगा. बता दें कि इस परीक्षा (UP TET Exam 2021) के लिए आवेदकों की तादाद करीब दस लाख से ज्यादा होने का अनुमान है.

UPTET-2021 टाइम टेबल

– यूपी टीईटी 2021 परीक्षा के लिए आवेदन 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुकी है.

– आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है.

– आवेदन शुल्क 26 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं.

– परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर के दिन की जाएगी.

– परीक्षा का परिणाम 28 दिसंबर 2021 को घोषित की जा सकती है.

कौन कर सकता है आवेदन?

उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के कक्षा 1-8 तक के शिक्षक बनने के लिए बीएड, बीटीसी, डीएलडी आदि के पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को पात्रता परीक्षा कराने की समय सारिणी जारी की गई थी. लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के परीक्षा को स्थगित कर दिया गया. बता दें कि ऑनलाइन एप्लिकेशन ही केवल स्वीकार किया जाएगा. अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.