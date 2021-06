UPTET Latest News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने UPTET सर्टिफिकेट की वैधता को जीवन भर के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. योगी आदित्यनाथ कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा हाल ही में एक ट्वीट में UPTET पास सर्टिफिकेट को लेकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है. इस ट्वीट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि DLEd कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह रखी जाए और उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UPTET) सर्टिफिकेट की वैधता को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आजीवन वैधता दी जाए. Also Read - यूपी सरकार का अहम फैसला, गरीब परिवारों को 3 माह तक मिलेगा मुफ्त में 5 Kg राशन और मजदूरों को 1,000 रुपये महीना

इससे पहले भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' (Ramesh Pokhriyal) द्वारा की गई घोषणा के बाद UPTET सर्टिफिकेट की वैधता में विस्तार का निर्णय लिया गया है. 3 जून को शिक्षा मंत्री ने TET Certificate की वैधता बढ़ाने की घोषणा की. उनके ट्वीट के बाद राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने भी TET Certificate की वैधता के विस्तार के संबंध में राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों के सभी संबंधित सचिवों / शिक्षा आयुक्तों को नोटिस जारी किया है.

यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों को उन छात्रों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिनके सात वर्ष बीत चुके हैं. अधिकारियों को उन छात्रों के लिए या तो पुनर्मूल्यांकन करना होगा या एक नया TET Certificate प्रदान करना होगा. शिक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के बाद बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने Bihar TET Certificate की वैधता को जीवन भर के लिए बढ़ा दिया है. उम्मीदवारों के लिए एक प्रमुख लाभ यह है कि कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी. नए उम्मीदवारों को TET या CTET परीक्षा में बैठने का उचित मौका मिलेगा.

UPTET पास सर्टिफिकेट में विस्तार की मंजूरी से उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UPTET) उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक उम्मीदवारों में खुशी की लहर है. इससे पहले UPTET पास सर्टिफिकेट की वैधता पांच वर्ष थी, जिसे अब जीवन भर के लिए बढ़ा दिया गया है. पिछले दस वर्षों में 21 लाख से अधिक उम्मीदवार सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं. UPTET 2021 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है.