नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) द्वारा UPTET परिणाम 2022 (UPTET result 2022) कल, 11 मार्च, 2022 को घोषित करने की उम्मीद है. UPTET 2022 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर घोषित किया जाएगा. हालांकि कुछ मेडिकल र‍िपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि परिणाम की घोषणा होली से पहले की जा सकती है.

पहले यूपीटीईटी का परिणाम (UPTET result) 25 फरवरी को घोषित होने की उम्मीद थी. लेकिन यूपीटीईटी का परिणाम 2021-22 (UPTET result 2021-22) उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था. चुनाव परिणाम आज, 10 मार्च को घोषित किया गया है. इसलिए, उम्मीद है कि यूपीटीईटी परिणाम 2022 (UPTET result 2022) कल ऑनलाइन मोड में जारी किया जा सकता है. जो उम्मीदवार अपने UPTET 2021-22 के परिणाम जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ तैयार हो जाएं.

परिणाम (UPTET Result 2022) :

यूपीटीईटी 2022 प्रोविजनल आंसर की (UPTET 2022 provisional answer Key) 27 जनवरी को जारी की गई थी और फाइनल आंसर की (UPTET 2022 final answer key) 23 फरवरी 2022 को घोष‍ित हुआ. जो उम्‍मीदवार पेपर-1 और पेपर-2 (UPTET exam paper 1 and Paper 2) में पास होंगे, वे उत्‍तर प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों (UP government school) या यूपी सरकार द्वारा पोषित प्राइमरी स्‍कूलों (UP government-aided primary school) में श‍िक्षक पदों (teaching posts) पर आवेदन करने के लिये योग्‍य माने जाएंगे.

UPTET result 2022: ऐसे चेक करें

1: पर‍िणाम (UPTET result) चेक करने के लिये आध‍िकार‍िक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाएं.

2: दिये गए लिंक ‘UPTET Result 2022’ पर जाएं.

3: रिजल्‍ट लॉगइन पेज (UPTET 2022 result login page) पर जाएं.

4: अब रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करें.

5: सबमिट पर क्‍ल‍िक करें.

6: रिजल्‍ट (UPTET result 2022) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

7: अब रिजल्‍ट (UPTET result 2022) डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

रिपोर्टों के अनुसार, पेपर 1 और पेपर 2 सहित यूपीटीईटी परीक्षा के लिए 21 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे.