UPPCL JE Electrical Trainee Exam 2019 Answer key: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल (प्रशिक्षु) के Answer Key जारी कर दिए हैं. विज्ञापन संख्या (03/VSA/2019/JE) से संबंधित जूनियर इंजीनियर (प्रशिक्षु) इलेक्ट्रिकल के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित की गई थी. परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर अपने Answer Key देख सकते हैं.

ऐसे चेक करें UPPCL JE (Trainee) का Answer Key

1) UPPCL की वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

2) होमपेज के शीर्ष दाहिने हाथ पर Vcancy / Result के लिंक पर क्लिक करें.

3) उस लिंक पर क्लिक करें जहां DOWNLOAD RESPONSE-KEY & UPLOAD OBJECTION FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE)- ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO.3/VSA/2019/JE” लिखा हो.

4) लॉगिन पेज पर जाने के लिए क्लिक करें.

5) आईडी, पासवर्ड और कैप्च कोड में Key दर्ज करें और लॉगिन करें.

6) Answer Key स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे UPPCL के इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा नहीं दी है, वे अपने प्रश्नों का Answer Key नहीं देख पाएंगे और न ही उस पर कोई आपत्तियां जता सकते हैं. अभ्यर्थियों को Answer Key वाले लिंक के माध्यम से आपत्तियां उठानी चाहिए. Answer Key जारी होने के तीसरे दिन यह लिंक दिए जा सकते हैं.