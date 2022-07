Haridwar Schools To Be Closed Due To Kanwar Yatra: हरिद्वार (Haridwar) में कावड़ यात्रा (Kanwar Yatra 2022) के मद्देनजर यहां के स्कूलों को बंद किया जा रहा है. हरिद्वार के जिलाधिकारीक विजय शंकर (Haridwar DM Vijay Shankar) द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. इसके तहत स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र हरिद्वारा में 20-26 जुलाई के बीच बंद रहेंगे. यानी छात्रों को 6 दिन का अवकाश मिलेगा. बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और कांवड़ यात्रा (Haridwar Kanwar Yatra) शुरू होगी. ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी. इस कारण आवागमन के लिए सड़के बंद होने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा यह फैसला लिया गया है.Also Read - Sawan 2022 का पहला सोमवार आज: जानें कितने प्रकार की होती है Kanwar Yatra, क्या है मान्यता और क्यों है इतने सख्त नियम

सभी स्कूल रहेंगे बंद

जिलाधिकारी द्वारा कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लिए गए फैसले के मुताबिक 20 से 26 जुलाई तक सभी स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी, निजी स्कूल, संस्कृत स्कूल, मदरसे और आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे.

सभी स्कूलों पर होगा नियम लागू –

कोविड 19 के कारण कांवड़ यात्रा पर था प्रतिबंध

देश में फैले महामारी कोविड 19 के कारण पिछले दो साल से हरिद्वारा में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा था. लेकिन इस साल से श्रद्धालुओं को फिर से कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी गई है. बता दें कि सावन 14 जुलाई से शुरू हो चुका है. इस कारण कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है. शिवभक्त इस दौरान उत्तराखंड में हरिद्वारा, गौमुख, गंगोत्री और बिहर के सुल्तानगंज, वाराणसी के काशी विश्वनाथ जैसे स्थानों पर जाकर भगवान शिव की अराधना करेंगे और उन्हें दूध और जल चढ़ाएंगे.

उत्तराखंड में आएंगे 5 करोड़ यात्री

उत्तराखंड में इस बार सावन में करीब 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है. किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचने के लिए हरिद्वार के सभी स्कूलों को 20-26 जुलाई के बीच बंद किया जा रहा है.