क्‍या आपने कभी, यूपीएससी सिविल सर्व‍िसेज के इंटरव्‍यू (UPSC Interview) की स्‍मार्ट तैयारी के बारे में सुना है? हो सकता है या नहीं भी. लेकिन एक आईएएस अध‍िकारी जतिन यादव ने अपने ट्वीट में कुछ ऐसा टिप्‍स दिया है, जो निश्‍च‍ित तौर पर आपके लिए नया होगा. जतिन यादव का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग बार-बार उनका टिप्‍स वाला ट्वीट पढ़ रहे हैं और उसे फॉर्वर्ड कर रहे हैं.

दरअसल, IAS अध‍िकारी ने अपने ट्वीट में कहा है क‍ि यूपीएससी स‍िविल सेवा के इंटरव्‍यू की तैयारी के लिए सिर्फ किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्‍क‍ि इसके साथ उन लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है, जो आपका इंटरव्‍यू लेने जा रहे हैं. इंटरव्‍यू में बैठने से पहले यूपीएससी के चेयरमैन और उनके सदस्‍यों के बारे में आपको जान लेना चाह‍िये.

वायरल हो रहे पहले ट्वीट में अधिकारी ने कहा है कि एक स्मार्ट उम्मीदवार न केवल साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी करता है, बल्कि #UPSC के अध्यक्ष और साक्षात्कार बोर्ड के प्रमुख सदस्यों की पृष्ठभूमि जानने का भी प्रयास करता है. यहां #UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि पर एक लिंक दिया गया है.

वायरल यूपीएससी इंटव्‍यू ट्वीट (UPSC Interview preparation tweet) में मनोज सोनी, एयर मार्शल अजीत एस भोंसले, सुजाता मेहता, स्मिता नागराज और कई अन्य पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी है.

A smart aspirant not only prepares well for interview but also try to know background of #UPSC Chairman and Members who will be heading interview boards.

Here is a thread on brief background of #UPSC Chairman and Members:

