WB Police SI Prelims Answer Key 2020: पश्‍च‍िम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सब-इंस्पेक्टर / लेडी सब-इंस्पेक्टर (यूबी) और सब-इंस्पेक्टर (एबी) प्रारंभिक परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार, जो डब्ल्यूबी पुलिस एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2020 (WB Police SI Prelim examination 2020) के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट http://wbpolice.gov.in/ पर अपनी उत्तर कुंजी ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - RSMSSB Recruitment: राजस्थान फायरमैन और अग्निशमन अधिकारी परीक्षा की आंसर-की हुई जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

बता दें कि प्रारंभ‍िक परीक्षा (WB Police SI preliminary examination) का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को हुआ था. उम्‍मीदवार डायरेक्‍ट लिंक http://wbpolice.gov.in/writereaddata/wbp/Answer%20Keys%2016032022.pdf पर जाकर चेक कर सकते हैं. Also Read - CG TET Answer Key 2020: मॉडल आंसर की जारी, इस डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

पश्‍च‍िम बंगाल पुलिस में सब-इंस्पेक्टर/लेडी सब-इंस्पेक्टर (यूबी) और सब-इंस्पेक्टर (एबी) के पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 प्रश्‍नों के उत्तर पश्‍च‍िम बंगाल पुलिस की वेबसाइट www.wbpolice.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं. इसे पश्‍च‍िम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड https//prb.wb.gov.in की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है. Also Read - UPTET Final Answer Key 2021: कुछ देर में जारी हो सकती है यूपीटीईटी आंसर की, जानें कब आएगा परिणाम

उम्मीदवार, जो डब्ल्यूबी पुलिस एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2020 उत्तर कुंजी (WB Police SI preliminary exam 2020 answer key) को चुनौती देना चाहते हैं, वे उत्तर कुंजी जारी करने के सात दिनों के भीतर यानी 23 मार्च, 2022 तक ऐसा कर सकते हैं. चुनौतियों को wbprb10@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजा सकता है. उम्मीदवार ध्यान दें कि अंतिम तिथि के बाद दर्ज की गई आपत्‍त‍ि पर विचार नहीं किया जाएगा.

भर्ती अभियान के जरिये कुल 1088 रिक्तियों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. इनमें से 753 एसआई के हैं और 150 निहत्थे शाखा में महिला एसआई के हैं और 185 सशस्त्र शाखा में एसआई के हैं.

WB Police SI answer keys 2020: ऐसे डाउनलोड करें

1: पश्‍चि‍म बंगाल पुलिस (WB Police) की वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं.

2: ‘Recruitment’ टैब पर क्‍ल‍िक करें और फि‍र Recruitment to the Post of Sub-Inspector / Lady Sub-Inspector of Police in West Bengal Police – 2020 पर क्‍ल‍िक करें.

3: होमपेज पर Get Details लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

4: एक PDF पेज खुलेगा स्‍क्रीन पर.

5: चेक करें और आंसर की (WB Police SI Prelims 2020 answer keys) डाउनलोड करें.

6: उसका प्रिंटआउट लें.