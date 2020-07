WBBSE Madhyamik 10th Result 2020:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उन सभी उम्मीदवारों को बधाई दी, जिन्होंने WBBSE माध्यमिक या कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं. ममता ने ट्वीट कर कहा, “सभी सफल माध्यमिक उम्मीदवारों को विशेष रूप से इन कोशिशों के समय में आपके पहले शैक्षणिक मील के पत्थर को पार करने के लिए बधाई. अपने माता-पिता और शिक्षकों के निरंतर समर्थन के साथ आप भविष्य में अच्छा कर सकते हैं और जिम्मेदार एवं देखभाल करने वाले नागरिक बन सकते हैं.” Also Read - DHSE Kerala Plus Two Result 2020: केरल बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोर



राज्य बोर्ड के कक्षा 10वीं के परीक्षा रिजल्ट बुधवार को सुबह 10 बजे घोषित किए गए थे. इस साल का उच्चतम पास प्रतिशत 86.34 दर्ज किया गया. पिछले साल यही 86.07 फीसदी था. इस साल लड़कों ने 89.87 प्रतिशत के साथ लड़कियों को पछाड़ दिया है जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 83.48% है. पूर्वी मिदनापुर 96.59 पास प्रतिशत के साथ बंगाल के जिलों में शीर्ष पर है, इसके बाद पश्चिम मिदनापुर (92.16 प्रतिशत) है. कोलकाता में पास प्रतिशत 91.07 है.

राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी ट्विटर पर सफल छात्रों के लिए एक बधाई संदेश ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, “परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने के लिए माध्यमिक के छात्रों को बधाई. आप में हमारे राज्य को गौरवान्वित करने की क्षमता और प्रतिभा है. आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ. चटर्जी ने लिखा, “शिक्षकों और माता-पिता को समर्पित रूप से समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए मेरा सपोर्ट है.”

Congratulations to the #madhyamik students for successfully clearing the examinations. You have the ability and the talent to make our State proud. Best wishes for your future endeavours.

My regards to the teachers and parents for dedicatedly supporting and guiding them.#WBBSE — Partha Chatterjee (@itspcofficial) July 15, 2020



छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट wbbse.org और wbresults.nic.in पर देख सकते हैं. छात्र 22 जुलाई से अपने स्कूलों से मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले सकेंगे.