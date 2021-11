WBPRB Sub Inspector Prelims Exam 2021 admit card: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 (West Bengal Sub Inspector Prelims Exam 2021) के मद्दनजर प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन 5 दिसंबर 2021 के दिन किया जाएगा. डब्ल्यूबीपीआरबी (WBPRB) द्वारा अधिकारिक वेबसाइट पर इस बाबत सूचना जारी की गई है. बता दें कि अधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाकर उम्मीदवार और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों में बंगाल पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे 26 नवंबर यानी आज से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Government Jobs In Rajasthan: राजस्थान के अलग-अलग विभागों में हजारों पदों पर बंपर भर्ती, अभ्यर्थी जल्दी करें आवेदन

कैसे करें डाउनलोड

– उम्मीदवारों को सबसे पहले wbpolice.gov.in पर जाना होगा.

– यहां WB Police SI Prelims 2021 admit card के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अगले चरण में एफ्लीकेशन नंबर और अन्य जानकारी भरकर सबमिट करें.

– आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड को प्रदर्शित किया जाएगा.

– बिना एडमिट कार्ड किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

बता दें कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले उम्मीदवार अपने साथ एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल फोटो आईडी जरूर लेकर जाएं. परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी. बता दें कि एडमिट कार्ड को ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड किया जा सकता है. हालांकि जिन लोगों ने ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरा था उन्हें ऑफलाइन माध्यम से ही एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी भेजी जाएगी.