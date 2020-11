West Bengal Chief Minister says, studying in classes 10th and 12th will not have their final examinations. They’ll be allowed to just pass: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने इस सत्र की साल 2021 में होने 10वी (classes 10th) और 12वीं (12th ) की बोर्ड परीक्षाओं को नहीं कराने का फैसला लिया है. Chief Minister ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने आज बुधवार को फैसले के बारे में बताया. Also Read - कोरोना संकट के बीच Sputnik V वैक्‍सीन के थर्ड फेज के ट्रायल में सामने आया ये प्रभावी असर

मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, राज्‍य के शिक्षा विभाग (state Education Department) ने तय किया है कि वर्तमान में कक्षा 10वीं ओर 12वीं में पढ़ रहे छात्रों की फाइनल एग्‍जाम final examinations (2021) नहीं होगी. उन्‍हें पास किए जाने की अनुमति होगी. Also Read - Pfizer की वैक्‍सीन को रखना भारत जैसे देश के लिए चुनौती, लेकिन थर्ड फेज ट्रायल उत्‍साहजनक: एम्‍स डायरेक्‍टर

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेे कहा, ” पश्चिम बंगाल में वर्तमान में चल रही COVID महामारी की स्थिति के कारण राज्य शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि कि वर्तमान में 10 वीं और 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की प्री-फाइनल टेस्‍ट्स नहीं होंगे.”

बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की मार से जूझ रहे पश्चिम बंगाल की सरकार इस सत्र के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं कराने का फैसला लेने वाली पहली सरकार है.

पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम इस कयासों के बीच आया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी (CBSE) 2021 में COVID-19 महामारी के कारण कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल बदल सकता है. इससे पहले, CBSE ने महामारी के कारण केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) स्थगित कर दी थी और CTET परीक्षा अब 31 जनवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 4,415 COVID-19 के मरीज एक दिन में ठीक हुए. 10 नवंबर तक राज्‍य में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,72,265 है. 53 और लोगों की बीमारी के कारण मृत्यु के बाद संख्‍या 7,403 तक पहुंच गई. यहां डिस्चार्ज रेट अब 90.11 फीसदी है.