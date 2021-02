West Bengal Police SI Admit Card 2021: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. सभी पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, wbpolice.gov.in से पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई साक्षात्कार के एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - RRB NTPC Admit Card Status Check: यहां चेक करें आरआरबी एनटीपीसी के एडमिट कार्ड, स्टेटस, परीक्षा का शहर और तारीख; Full details

बता दें कि पश्चिम बंगाल सब इंस्पेक्टर (sub Inspector Unarmed Branch) और सब इंस्पेक्टर (sub Inspector Armed Branch) के रिक्त पदों के लिए आयोजित की जा रही है. सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पहले आयोजित की गई थी. परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है, वे 22 फरवरी, 2021 से 25 फरवरी, 2021 तक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं.

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या(registration number) जन्म तिथि (date of birth) और अन्य विवरण का उपयोग करना होगा.

इस तरह से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड…..

-पश्चिम बंगाल पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://wbpolice.gov.in/ पर जाएं.

-होम पेज पर मौजूद recruitment section में जाएं.

-भर्ती अधिसूचना पृष्ठ पर “Get Details” पर क्लिक करें.

-download call letter पर क्लिक करें, and date of birth to login

-लॉगिन करने के लिए अपना application number और जन्मतिथि डालें.

-आप West Bengal Police SI Interview Admit Card 2021देख सकेंगे.

-Admit Card चेक करें और डाउनलोड करें.

-Print Out निकाल कर रख लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहाँ है, https://wbprbsi.applythrunet.co.in/GetAdmitINTV.aspx

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन COVID घोषणा पत्र के साथ अपने साक्षात्कार का एडमिट कार्ड दिखाना होगा. पहचान पत्र (I-Card) के साथ हाल की तस्वीरें और एडमिट कार्ड में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी साथ लाना होगा.

COVID दिशानिर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दौरान थ्री-प्लाई फेस मास्क पहनना होगा. साक्षात्कार की तारीख और समय का उल्लेख पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई साक्षात्कार के एडमिट कार्ड 2021 में किया गया है.

उम्मीदवारों को पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई साक्षात्कार एडमिट कार्ड 2021 में वर्णित निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. अधिक अपडेट के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस की आधिकारिक साइट पर जाएं.