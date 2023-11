Hindi Career Hindi

What Is Computer Science Scope And Salary Of Computer Science And Computer Science Engineering

ट्रेंड में है कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई, कहां मिलती हैं नौकरियां, जानें सैलरी और करियर स्कॉप

Computer Science से पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं, पढ़ाई के बाद क्या स्कॉप है. कौन से पदों पर नौकरियां मिलती हैं और उसमें औसत सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी यहां देख सकते हैं.

computer science के बाद क्या स्कॉप है.

डिजिटल दौर में कंप्यूटर साइंस सबसे लोकप्रिय और ट्रेंडिंग करियर में से एक है. कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के शौकीन लोगों के लिए इस फील्ड में पढ़ाई करना काफी मजेदार रहता है. कंप्यूटर विज्ञान में प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन, वेब डिजाइन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की पढ़ाई करना और इसी में करियर बनाना शामिल है. Computer Science की पढ़ाई करने को आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम की स्टडी की जाती है. इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, इसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इसके database के लिए algorithms को समझना इसमें शामिल होता है.

Trending Now

कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले इसके डिजाइन, डेपलपमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी को समझना और क्रिएट करना होता है. आज की दुनिया में कंप्यूटर विज्ञान का दायरा व्यापक है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सुरक्षा, डेटाबेस सिस्टम, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मानव-कंप्यूटर इंटरेक्शन जैसे अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं.

You may like to read

कंप्यूटर साइंस में करियर के लिए स्कॉप

IT कंपनी, बिजनेस ऑर्गनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, डिजाइनिंग फर्म में हमेशा ही कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट्स की मांग बनी रहती है. Computer Science और Computer Science Engineering में ये नौकरियां मिली हैं.

सॉफ्टवेयर डेवलपर (Software Developer)

डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (Database Administrator)

हार्डवेयर इंजीनियर (Hardware Engineers)

सिस्टम्स एनालिस्ट (Systems Analyst)

कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट (Computer Network Architect)

वेब डेवलपर (Web Developer)

इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट (Information Security Analyst)

कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट्स (Computer and Information Research Scientists)

कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर (Computer and Information Systems Manager)

आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर (IT Project Manager)

एप्लीकेशन डेवलपर (Applications Developer)

बिजनेस इंटेलीजेंस एनालिस्ट (Business Intelligence Analyst)

मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर (Mobile Applications Developer)

डेटा आर्किटेक्ट (Data Architect)

क्वालीटी एश्योरेंस एसोसिएट/एनालिस्ट (Quality Assurance Associate / Analyst)

यूएक्स डिजाइनर (UX Designer)

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिटर (Information Technology Auditor)

सीआरएम सिस्टम एनालिस्ट (CRM System Analyst)

नेटवर्क इंजीनियर (Network Engineer)

प्रोजेक्ट मैनेजर (Project Manager)

डेटाबेस डेवलपर (Database Developer)

Computer Science Engineering के बाद इन पदों करना होता है काम

IT स्पेशलिस्ट (IT Specialist)

कंप्यूटर प्रोग्रामर (Computer Programmer)

सिस्टम डिज़ाइनर (System Designer)

डेटा साइंटिस्ट (Data Scientist)

वेब डेवलपर (Web Developer)

सॉफ्टवेयर डेवलपर (Software Developer)

सॉफ्टवेयर टेस्ट (Software Test)

ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट (E-commerce Specialist)

सिस्टम इंजीनियर (System Engineer)

डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (Database Administrator)

प्रोग्रामर (Programmer)

कितनी मिलती है सैलरी

कंप्यूटर साइंस और सीएसई नौकरियों के लिए वेतन पैकेज कंपनी के साथ-साथ प्रोफ़ाइल के अनुसार अलग हो सकता हैं. औसतन, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 10 लाख से 30 लाख सालाना पैकेज की उम्मीद कर सकते हैं. डेटा साइंटिस्ट का एंट्री लेवल वेतन 5,00,000 सालाना है, अनुभव के साथ यह अधिक होता है.