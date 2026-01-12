Hindi Career Hindi

क्या है क्वांटम फिजिक्स? AI के साथ क्यों जोड़ा जा रहा इसका नाम, जानें इससे जुड़े Best कोर्सेस-करियर ऑप्शन

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वजह से आज क्वांटम फिजिक्स बच्चे-बच्चे की जुबान पर है. अब क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एआई से जोड़ने की खोज की जा रही है. क्वांटम फिजिक्स और एआई का मिलन भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है, जो प्रोसेसिंग पावर को अरबों गुना बढ़ा देगी.

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में खासकर Ant-Man और Avengers: Endgame ने क्वांटम फिजिक्स के टर्म को घर-घर में मशहूर कर दिया. एंट मैन (Ant Man) अगर आपने देखा हो तो इसमें सबसे ज्यादा क्वांटम दुनिया की बात होती है. फिल्म में इसे क्वांटम रियलम (Quantum Realm) के रूप में दिखाया गया है. फिल्मों में दिखाया गया है कि जब आप परमाणु से भी छोटे हो जाते हैं, तो समय और स्थान (Space) के मायने बदल जाते हैं. एंडगेम में इसी का इस्तेमाल ‘टाइम ट्रेवल’ के लिए किया गया. भले ही आपको इस दुनिया की फीचर ना पता हो, लेकिन इतना तो समझ में आता ही है कि इस दुनिया में बेहद छोटे-छोटे कण को बारीकी से दिखाया जाता है. ये छोटे-छोटे सामान्य जिंदगी में भले मैटर ना करती हो लेकिन उस दुनिया में एक बड़ी तबाही ला सकता है. साथ ही इस दुनिया में मैटर एक्सपेंशन की बात भी खूब होती है. हालांकि, फिल्मों में दिखाई गई बहुत सी बातें काल्पनिक हैं, लेकिन एंटैंगलमेंट (Entanglement) और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं असली क्वांटम थ्योरी से प्रेरित हैं. फिल्म में इसे एक जादुई दुनिया की तरह दिखाया गया है जहां इंसान अपनी मर्जी से समय को मोड़ सकता है, जो फिलहाल असल दुनिया में संभव नहीं है.

AI को मिला क्वांटम फिजिक्स का साथ

विज्ञान की दुनिया में आज दो शब्दों की सबसे ज्यादा गूंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम फिजिक्स. एक तरफ जहां एआई इंसानी दिमाग की तरह सोचने की कोशिश कर रहा है. वहीं, क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड के उन छोटे कणों की गुत्थी सुलझा रहा है जो फिजिक्स के सामान्य नियमों को नहीं मानते. जब ये दोनों विधाएं आपस में मिलती हैं, तो एक ऐसी तकनीक का जन्म होता है जो हमारी कल्पना से परे है. आज के एआई मॉडल्स (जैसे ChatGPT, Gemini) को ट्रेनिंग देने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स और हफ्तों का समय लगता है, लेकिन जब एआई को क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति मिलती है, तो इसकी क्षमता असीमित हो जाती है. सामान्य कंप्यूटर बिट्स (0 या 1) पर काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स (Qubits) का इस्तेमाल करते हैं.

क्यूबिट्स की खासियत यह है कि वे एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, इसे सुपरपोजिशन कहते हैं. एआई के लिए इसका मतलब है कि वह लाखों गणनाएं एक साथ कर सकेगा, जो जटिल एल्गोरिदम आज के सुपरकंप्यूटर को हल करने में साल लगा देते हैं. उन्हें क्वांटम-एआई जुगलबंदी कुछ सेकंडों में निपटा देगी. यह कैंसर की दवाएं खोजने, जलवायु परिवर्तन का सटीक अनुमान लगाने और अभेद्य साइबर सुरक्षा बनाने में क्रांतिकारी साबित होगा.

क्वांटम फिजिक्स में बेस्ट करियर ऑप्शन

अगर आपको गणित और विज्ञान से प्यार है, तो यह क्षेत्र आपको करोड़ों के पैकेज और ग्लोबल पहचान दिला सकता है. यहां क्वांटम फिजिक्स से जुड़े कुछ बेहतरीन करियर विकल्प हैं;

क्वांटम एल्गोरिदम रिसर्चर : एआई और मशीन लर्निंग के लिए नए क्वांटम कोड तैयार करना,

: एआई और मशीन लर्निंग के लिए नए क्वांटम कोड तैयार करना, क्वांटम हार्डवेयर इंजीनियर : क्वांटम चिप्स, प्रोसेसर और क्रायोजेनिक सिस्टम डिजाइन करना,

: क्वांटम चिप्स, प्रोसेसर और क्रायोजेनिक सिस्टम डिजाइन करना, क्वांटम क्रिप्टोग्राफर : सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक विकसित करना,

: सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक विकसित करना, क्वांटम डेटा साइंटिस्ट: जटिल डेटा को क्वांटम लेवल पर प्रोसेस करने वाले विशेषज्ञ,

क्वांटम फिजिक्स से जुड़े टॉप कोर्सेस

इस क्षेत्र में एंट्री करने के लिए आप इनमें से कोई भी एकेडमिक राह चुन सकते हैं. बेसिक फाउंडेशन के लिए आप B.Tech/B.Sc in Engineering Physics/Physics का कोर्सेस कर सकते हैं. वहीं, M.Tech in Quantum Computing के कोर्सेस आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बैंगलोर जैसे संस्थान अब इसे पढ़ा रहे हैं. इसके अलावे IBM (Qiskit), Google (Cirq) और Microsoft जैसे दिग्गज संस्थान फ्री और पेड सर्टिफिकेशन कोर्सेस करवाते हैं. अगर आप रिसर्च और इनोवेशन में जाना चाहते हैं, तो PhD in Quantum Informatics कर सकते हैं.

