MPSC Exam 2021 Latest Updates: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा (MPSC Exam 2021) रद्द किए जाने के बाद राज्य के कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आएं हैं और जमकर हंगामा किया है. महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर , कोल्हापुर , औरंगाबाद और जलगांव में बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर आकर आंदोलन किए हैं.

छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाए. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की यह परीक्षा (MPSC Exam 2021) रविवार यानी 14 मार्च को आयोजित की जानी थी. परीक्षा को कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर रद्द किया गया है. अब परीक्षा की नई तारीखों को लेकर मुख्यमंत्री अद्धव ठाकरे ने जानकारी दी है.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा की नई तारीख के बारे में कल (शुक्रवार) फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से MPSC की परीक्षा टालनी पड़ी, लेकिन एक हफ्ते के भीतर परीक्षा ली जाएगी और उम्र की सीमा आड़े नहीं आएगी.

Don't want to play with students' emotions but don't want to play with their health either. This extra time which I'm seeking is only for better preparations for staff & other essentials. I appeal to students & parents to not lend a shoulder for any political gun: Maharashtra CM

