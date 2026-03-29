Hindi Career Hindi

Which College Is Best For Admission After 10th Grade Those Pursuing Commerce Science And Arts Should Check Out Top 10 List

10वीं के बाद किस कॉलेज में एडमिशन लेना बेस्ट? कॉमर्स-साइंस और आर्ट्स लेने वाले देखें टॉप-10 की लिस्ट

10th का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को ना केवल एक स्पेसिफिक स्ट्रीम चुनना होता है, बल्कि कई स्टूडेंट्स इसके साथ-साथ नए कॉलेज-स्कूल की खोज में भी जुट जाते हैं. आइये जानते हैं कि इस दौरान स्टूडेंट्स को किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और 11-12th की पढ़ाई के लिए देश भर में कौन से कॉलेज-स्कूल फेमस है...

10वीं का रिजल्ट आने के बाद बच्चों की चुनौती

Best colleges in India for 11th and 12th: 10वीं की परीक्षा खत्म होते ही हर छात्र और पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब आगे क्या और कहां? हालांकि, आज के समय में माता-पिता बचपन में ही तय कर लेते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में भेजना है, लेकिन फिर भी जब असल समय आता है तो उनके माथे पर भी पसीना दिखने लगता है. वजह भी वाजिब है, क्योंकि करियर का फैसला किसी भी शख्स के जीवन का एक अहम पल होता है.

संभल कर करें स्ट्रीम का चयन

12th में अधिकांश छात्र अपने-अपने स्ट्रीम से जुड़े प्रेस्टीज एग्जाम की तैयारी में जुट जाते हैं. इसमें मैथ-साइंस वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स बीटेक या एमबीबीएस क्रैक करने की सोचते हैं. आर्ट्स वाले सिविल सेवा की तैयारी में भिड़े होते हैं. वहीं, कॉमर्स वाले छात्र सीए बनने की तैयारी शुरू करते हैं. कॉलेज चुनने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी रुचि किस विषय में है, मैथ-साइंस में, कॉमर्स या आर्ट्स में. सही स्ट्रीम का चुनाव ही आपको एक बेहतरीन कॉलेज तक पहुंचा सकता हैं.

Career after Matriculation: 10वीं के बाद कौन सा कोर्स दिलाएगा जल्दी नौकरी, यहां देखें पूरी लिस्ट 10

क्या नंबर के आधार पर सेलेक्ट करें स्ट्रीम?

दसवीं के छात्रों की सबसे बड़ी उलझन होती है कि क्या वे 10th में आए मार्क्स के आधार पर अपने स्ट्रीम का सेलेक्शन करें. तो जवाब है, नहीं. आप 11-12th की पढ़ाई के लिए अपने मनपसंद की कोई भी स्ट्रीम चुन सकते हैं. भले ही कम नंबर की वजह से शहर के कुछ बेहतरीन कॉलेजों में दाखिला मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन देर-सवेर आपको आपके मन के पसंद की कोर्स में ही एडमिशन लेनी चाहिए.

भारत के टॉप-10 कॉलेज-स्कूल

अगर आप 11वीं-12वीं के लिए बेस्ट कॉलेज की तलाश में हैं, तो ये नाम आपकी प्राइयोरिटी लिस्ट में हो सकते हैं. बता दें कि बेस्ट कॉलेजों की सूची ग्रेजुएशन कोर्सेस के आधार पर बनती है. वहीं, आज के समय में राज्य सरकार ने हाई स्कूल में ही 12th तक की पढ़ाई का सारा इंतजाम कर रखा है. अधिकांश छात्र, 12th करने के बाद ही अलग-अलग कॉलेजों की तलाश में जाते हैं.

वहीं, देश भर में फेमस कॉलेज की लिस्ट इस प्रकार है; 1. सेंट जेवियर्स, मुंबई) 2. DPS RK Puram, दिल्ली, 3. लोयोला कॉलेज, चेन्नई 4. एच.आर. कॉलेज, मुंबई, 5. बिशप कॉटन, बेंगलुरु, 6. ला मार्टिनियर, कोलकाता, 7. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु – जूनियर कॉलेज 8. मेयो कॉलेज, अजमेर, 9. द डून स्कूल, देहरादून, और 10. मॉडर्न स्कूल, दिल्ली. हालांकि, छात्रों को सलाह है कि वे अपने स्ट्रीम के मुताबिक भी कॉलेजों की लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

एडमिशन के लिए कट-ऑफ और एंट्रेंस

ज्यादातर टॉप कॉलेजों में एडमिशन 10वीं के अंकों के अलावे एंट्रेंस एग्जाम के कट-ऑफ के आधार पर होता है. कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने स्वयं के एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित करते हैं. इसलिए, केवल मार्क्स पर निर्भर ना रहें और आवेदन प्रक्रिया को भी जांच लें

कैंपस लाइफ का अहम रोल

एक अच्छा कॉलेज केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, वहां की लैब, लाइब्रेरी और एक्स्ट्रा-करिकुलर गतिविधियां आपके पर्सनालिटी को निखारने में मदद करती हैं. एडमिशन से पहले कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां के पूर्व छात्रों (Alumni) के फीडबैक जरूर देखें. इसके अलावे स्टूडेंट्स कॉलेज की वैलिडिटी और पात्रताभी जरूर चेक करें ताकि बाद में कॉलेज फेक-फर्जी निकलने की समस्या का सामना ना करना पड़े.