नई दिल्‍ली : संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्‍व पुस्तक दिवस या विश्‍व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का आयोजन पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से करता है. वि विश्‍व पुस्‍तक दिवस (World Book Day) 23 अप्रैल को भारत सहित दुनिया भर में आयोजित किया जाता है. Also Read - World Book Day 2022: 'जीवन के संघर्ष' के बारे में बताती हैं ये किताबें, पन्नों पर लिखे अक्षर सिखा देंगे जीने का तरीका

यूनेस्को (UNESCO) हर साल एक विश्‍व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और इस चयनित राजधानी शहर में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है, ताकि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा सके.

साल 2022 में, ग्वाडलजारा, मेक्सिको को विश्‍व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है. हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने विश्‍व पुस्तक दिवस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विश्‍व डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है, जो दुनिया भर से हजारों पुस्तकों, दस्तावेजों और तस्वीरों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है.

