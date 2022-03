Yogi Adityanath Education: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना जारी है. हालांकि अबतक यह साफ हो चुका है कि राज्य में भाजपा सरकार बनाने वाली है और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले हैं. योगी आदित्यनाथ देश के कद्दावर नेताओं में से एक है. राजनीतिक दृष्टि से उनकी कर्मभूमि गोरखपुर ही रही है. साल 1998 से लेकर लगातार 2017 तक वे लगातार 5 गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं. साल 2017 में भाजपा की जीत के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ दी और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य (MLC) चुन लिया गया. बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस बार फिर 40,000 वोटों से गोरखपुर शहर सीट से जीत चुके हैं.Also Read - Western UP Result: किसान आंदोलन वाले पश्चिमी यूपी में कैसा रहा BJP का प्रदर्शन? जानें हर सीट का अपडेट | Result LIVE

योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा और राजनीतिक करियर (Education and Early Career)

युवा अजय मोहन बिष्ट ने 1989 में ऋषिकेश (Rishkesh) के भारत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी से बी.एससी की डिग्री ली. 1990 के दशक में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन (Ram Mandir Andolan) में शामिल होने के लिए घर छोड़ दिया. बाद में वह गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंद अवैद्यनाथ के शिष्य बन गए. नाथ परंपरा के अनुसार उन्होंने संन्यासी की दीक्षा ली और उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम दिया गया. योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में ही सांसद चुने गए थे. 12वीं लोकसभा के लिए वह सबसे कम उम्र के सांसद थे. वह गोरखपुर से 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 तक लगातार पांच पार सांसद चुने गए.