होली से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों को दिया यह तोहफा- यहां जानिये पूरी डिटेल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने 9वीं और दसवीं के छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है. आइये जानते हैं स्कॉलरशिप को लेकर सरकार की ओर से क्या घोषणा की गई है...

Published: February 25, 2026 12:59 PM IST
By Satyam Kumar
UP Government increses scholarship fee
उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई छात्रों की स्कॉलरशिप राशि

होली के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 9वीं और दसवी के छात्रों की स्कॉलरशिप राशि बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश के 38 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा. सरकार की घोषणा के मुताबिक, पिछड़े वर्ग के छात्रों को तीन हजार रुपये प्रति माह ज्यादा मिलेगा. वहीं, हाल में संपन्न में हुए मैट्रिकुलेशन एग्जाम के बाद ये खबर छात्रों की खुशी को दोगुनी कर देगी.

कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप बढ़ी

सरकार के इस फैसले के बारे पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए कक्षा 9 और 10 के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की गई है. पहले इन छात्रों को 2,250 रुपये सालाना मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026-27 तक लगभग 38 लाख विद्यार्थी इस बढ़ी हुई राशि का लाभ उठा सकें.

स्कॉलरशिप के लिए बढ़ी एज लिमिट

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्ग के पेरेंट्स की आय सीमा को बढ़ा दिया है, जिससे पिछड़े वर्ग के अधिक स्टूडेंट स्कॉलरशिप (Scholarship) की पात्रता के लिए एलिजिबल हो. उन्होंने बताया कि सरकार ने पेरेंट्स की सालाना आय को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है.

इन स्टूडेंट्स को भी मिलेगी राहत

वहीं, उत्तर प्रेदश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने जानकारी दी कि पिछड़े वर्ग की तर्ज पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी स्कॉलरशिप आय सीमा बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है. सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी सालाना आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाएगी. इसे अगले वित्त वर्ष से लागू करने की योजना है, जिससे प्रदेश के करीब 50 लाख छात्रों को फायदा होगा.

कब आएगा स्कॉलरशिप का पैसा?

सरकार ने स्कॉलरशिप राशि भेजने की कवायद पहले से तेज की है. पहले, जहां स्कॉलरशिप का भुगतान वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को होता था, लेकिन पिछले वर्ष प्रक्रिया 25 सितंबर से ही शुरू कर दी गई है. वर्तमान में लगभग 20 लाख छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति भेजी जा चुकी है. मंत्री नरेंद्र कश्यप ने वादा किया है कि अब प्रदेश का कोई भी पात्र छात्र बजट की कमी के कारण भुगतान से वंचित नहीं रहेगा.

बेटियों की शादी के लिए बढ़ी आर्थिक मदद

मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों के लिए चलाई जा रही शादी अनुदान योजना में बड़ा बदलाव किया है. अब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की तैयारी है. इसके साथ ही योजना का लाभ पाने के लिए अभिभावकों की सालाना आय सीमा को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. पहले यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपये थी, जिससे अब अधिक परिवारों को लाभ मिल सकेगा.

दिव्यांगजन पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी

दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार ने पेंशन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. अब दिव्यांगजन पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह होने जा रही है. गौरतलब है कि साल 2017 से पहले यह राशि मात्र 300 रुपये थी, जिसे योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पांच गुना तक बढ़ा दिया है. इसके लिए बजट में 1400 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.

हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र

दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (DRC) स्थापित करने का निर्णय लिया है. ये केंद्र दिव्यांगों को आधुनिक उपकरण, थेरेपी और अन्य जरूरी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएंगे, जिससे उन्हें अपने जिले या मंडल में ही बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकेंगी.

