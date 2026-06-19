NEET UG 2026 Re-Exam Strategy: 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में ही छिपा है नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका

(को-ऑथर संकेत पटेल)
मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूशन में दाखिले के लिए लिया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG 2026) का री-एग्जाम 21 जून 2026 को होने जा रहा है. इस एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए इस बार एक बड़ी राहत की खबर आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एग्जाम को पहले के मुकाबले ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं. सबसे अहम बदलाव है एग्जाम के दौरान मिलने वाला एक्स्ट्रा 15 मिनट का वक्त. यानी अब एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को कुल 195 मिनट का समय मिलेगा. इसके साथ ही रफ वर्क के लिए ज्यादा पेज और क्वेश्चन पेपर का बेहतर लेआउट भी मुहैया कराया जाएगा. सवाल यह है कि क्या सिर्फ 15 मिनट अतिरिक्त मिलने से स्कोर बढ़ जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली फायदा तभी मिलेगा, जब कैंडिडेट्स इस 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम का सही से मैनेजमेंट कर पाएंगे और नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे.
NEET UG 2026 में टोटल 180 सवाल पूछे जाएंगे, जो 720 मार्क्स के होंगे. एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट शामिल होंगे. बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहेगा. आइए जानते हैं NEET एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स कैसे 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं:-
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NTA के मुताबिक, पहले कई कैंडिडेट्स की शिकायत थी कि अटेंडेंस दर्ज कराने, साइन करने और बाकी फॉर्मैलिटीज को पूरा करने में काफी वक्त चला जाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए अब एग्जाम का टोटल टाइम 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है. यानी नीट का एग्जाम अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगा. 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कैंडिडेट्स को जल्दबाजी से बचाने और सवालों को अच्छे से समझने और जवाब में गलती की जांच के लिए दिया गया है.
NEET में हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं. गलत जवाब के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है. यही नेगेटिव मार्किंग कई बार अच्छे कैंडिडेट्स की रैंक पर भी असर डालती है. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए आपने 20 सवालों में अनुमान लगाकर जवाब दिए और उनमें से 10 गलत हो गए. ऐसे में 10 मार्क्स सीधे-सीधे कट जाएंगे. इससे आपकी रैंकिंग 1000 नंबर नीचे जा सकती है.
एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल नए सवाल सॉल्व करने के बजाय अपने आंसर को जांचने में करना चाहिए. एग्जाम में पहले उन सवालों को सॉल्व करें, जिनके जवाब आपको सही-सही पता हो. मुश्किल सवालों पर जरूरत से ज्यादा समय न गंवाएं. जिन सवालों पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो उन्हें आखिर में सॉल्व करने की कोशिश करें. इनके पीछे वक्त न गंवाएं. आखिरी 10-15 मिनट OMR शीट और जवाब की दोबारा जांच में लगाएं. सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दें, जिनमें कम से कम 50-60 फीसदी कॉन्फिडेंस हो.
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NTA ने रफ वर्क के लिए उपलब्ध पेजों की संख्या भी बढ़ाई है. अब कैंडिडेट्स को कैल्कुलेशन और डायाग्राम बेस्ड सवालों के लिए ज्यादा पन्ने मिलेंगे. क्वेश्चन पेपर का लेआउट पहले के मुकाबले बदला गया है, ताकि कैंडिडेट्स को पन्ने पलटने में कम समय लगे.
NEET में सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि एग्जाम हॉल में सही स्ट्रैटजी से भी तय होती है. 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कैंडिडेट्स के लिए बोनस की तरह है. अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी जोड़ने में मदद करेगा. NEET जैसे एग्जाम में थोड़े से भी एक्स्ट्रा मार्क्स हजारों रैंकिंग का फर्क पैदा कर सकते हैं.
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