Breaking News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के IED अटैक में 10 जवान शहीद

Chhattisgarh, Dantewada, Naxals, IED Attack, Naxals Attack,Naxals Attack In Dantewada, Naxals Attack in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षाकर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए IED हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में आज बुधवार को बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में सुरक्षाबल के 10 जवान शहीद हो गए हैं और एक वाहन चालक की भी मृत्यु हुई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया है. इस घटना में जिला रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए हैं और एक वाहन चालक की मौत हुई है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में सुरक्षाकर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए IED हमले में 10 जवानों समेत 11 की जान जाने की खबर की पुष्टि की है. नक्सलियों द्वारा 10 पुलिसकर्मियों की हत्या की इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सभी केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया है.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से बात की है. गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करके नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद स्थिति का जायजा लिया.

आईजी बस्तर, पी सुंदरराज ने दंतेवाड़ा में नक्सलियों का आईईडी हमला पर कहा, हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक नागरिक चालक की जान चली गई है . उन सभी के शवों को मौके से निकाला जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद हैं. तलाशी अभियान जारी है.

#WATCH | IED attack by naxals in Dantewada | “…10 DRG jawans and one civilian driver lost their lives in the attack…Bodies of all of them are being evacuated from the spot. Senior officers are present there. Search operation is underway,” says IG Bastar, P Sundarraj. pic.twitter.com/3jebxQkWRH — ANI (@ANI) April 26, 2023



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में सुरक्षाकर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए IED हमले में 10 जवानों समेत 11 की जान जाने की खबर की पुष्टि करते हुए कहा, ‘हमारे पास ऐसी सूचना है. यह बहुत ही दुखद है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. अपने अंतिम चरण में. नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा.