Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है. समाज के सामने ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस में 13 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कांस्टेबल के पद पर भर्ती किया गया है. इन सभी लोगों का चयन राज्य में पुलिस चयन प्रक्रिया (Chhattisgarh Constable Recruitment examination) से हुआ है. सभी लोगों को योग्यता के अनुसार चयन किया गया है. Also Read - Chhattisgarh News: गहराया रहस्य... एक ही परिवार के दो मर्द फंदे से लटके मिले, तीन महिलाएं जली मिलीं

गौरतलब है कि गए लोगों में आठ लोग रायपुर जिले से है, राजनांदगांव जिले से दो और बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा जिलों से एक-एक उम्मीदवार की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर हुई है. पुलिस भर्ती में चयनित सोनिया ने बताया कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है और हम पुलिस विभाग को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते है. जो पहल छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) ने की है यह हमारे समुदाय में बड़े बदलाव करने वाली है. Also Read - CG Police Constable Result 2021 Declared: छत्तीसगढ़ पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल PET का रिजल्ट, ये है चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Chhattisgarh Police has recruited 13 transgender persons as constables Also Read - 6 नक्‍सलियों के मारे जाने की रिपोर्ट्स की हम जांच कर रहे हैं, स्‍थानीय नक्‍सलियों ने की थीं हत्‍याएं: आईजी

This is a big opportunity & we’d like to thank the Police Dept. This initiative will bring about a change in the way people view our community: Sonia, one of the transgender persons recruited as a constable pic.twitter.com/Gh6mBqs7TA

