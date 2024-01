Chhattisgarh में बीजापुर-सुकमा बॉर्डर के पास बड़ा नक्सली हमला; CRPF के 3 जवान शहीद, 14 गंभीर रूप से घायल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मंगलवार को माओवादियों के साथ मुठभेड़ में CRPF के तीन जवान शहीद हो गए और 14 गंभीर रूप से घायल हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी. घटना बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर स्थित टेकलगुडियाम गांव में उस समय हुई जब कमांडो अग्रिम अभियान शिविर (FOB) स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे. FOB एक दूरस्थ शिविर है, जिसका उद्देश्य मुख्य नक्सली क्षेत्रों में सक्रिय सुरक्षा बलों को अभियानगत सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

#UPDATE | Three jawans succumbed to their injuries and 14 remain injured following the exchange of fire with naxals near Jonaguda & Aliguda at Bijapur- Sukma Border.#Chhattisgarh

